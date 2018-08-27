Гаджиев: Черчесов не всегда берет самых сильных игроков

Источник: РИА "Новости"

— Станислав Черчесов не вызвал незаменимого Акинфеева. Почему?

— Нужно дать и другим поиграть. Акинфеев, когда это необходимо, будет готов. Выйдет, встанет в ворота и все будет нормально. Шунина хорошо знает Саламович. Вместе с ним работал в «Динамо», значит видит потенциал. Раньше еще ведь вызывался Селихов, который сейчас травмирован. Габулов — та же история, что и с Акинфеевым. Когда будет нужен — приедет. Просто идет дополнительная оценка резерва.

— Из игроков обороны вызваны сильнейшие?

— Если вспомнить, как Саламыч подходил к отбору игроков при подготовке к чемпионату мира, то прослеживает закономерность. Не всегда берет игроков самых сильных, но с хорошим потенциалом для дополнительного просмотра. В этой группе есть уже проверенные футболисты, игравшие на чемпионате мира, и те, кто получит шанс проявить себя. Мне сложно сказать, кого туда можно добавить.

— В полузащите тоже немного дебютантов. Почему?

— Подход тот же: вызываются либо проверенные, либо имеют с его точки зрения потенциал и способны со временем играть лучше. С Зобниным и Кузяевым то все понятно. Головина нет из-за травмы. Камболов вызывался в сборную прежде. Саламыч продолжает в него верить.