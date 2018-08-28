На Евро-2020 можно попасть через новый турнир

Источник: РИА "Новости"

Лига наций

Проект нового турнира предложил теперь уже бывший президент УЕФА Мишель Платини и группа его советников. Цель: поднять интерес к играм сборных, свести к минимуму потерявшие значимость товарищеские матчи, не пользующиеся интересом у болельщиков и спонсоров. Через Лигу наций четыре команды смогут попасть на чемпионат Европы-2020.

Участники

В лиге выступают все 55 сборных, представляющих федерации, входящие в УЕФА. Их в соответствии с коэффициентами национальных команд (не путайте с рейтингом ФИФА) разбили на четыре дивизиона — первый (12 сборных), второй (12), третий (15) и четвертый (16). Использовался рейтинг УЕФА по состоянию на 11 октября 2017 года — после завершения отборочных матчей чемпионата мира-2018 (не включая стыковые игры). Таблица коэффициентов национальных команд Европы учитывала результаты выступлений в отборочных и финальных турнирах ЧМ-2014 и Евро-2016, а также отборочном турнире ЧМ-2018.

Затем в январе этого года все сборные внутри дивизионов с помощью жеребьевки разбили на группы — по четыре в каждом дивизионе.

Формат

Первый дивизион (лига А)

Группа 1. Германия, Франция, Голландия.

Группа 2. Бельгия, Швейцария, Исландия.

Группа 3. Португалия, Италия, Польша.

Группа 4. Испания, Англия, Хорватия.

Четыре победителя групп выйдут в финальный турнир, который проведут с 5 по 9 июня 2019 года (полуфинал, матч за 3-е место и финал). Четыре аутсайдера опустятся во второй дивизион (лигу В). Четыре лучшие команды (из тех, что не попадут на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Есть вероятность, что все 12 сборных из лиги А успешно пройдут отборочный турнир. Тогда эта путевка на Евро-2020 перейдет командам лиги В.

Второй дивизион (лига В)

Группа 1. Словакия, Украина, Чехия.

Группа 2. РОССИЯ, Швеция, Турция.

Группа 3. Австрия, Босния, Сев. Ирландия.

Группа 4. Уэльс, Ирландия, Дания.

Четыре победителя групп выйдут в первый дивизион (лигу А), четыре аутсайдера опустятся в третий дивизион (лигу С). Четыре лучшие команды (из тех, что не попадут на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Третий дивизион (лига С)

Группа 1. Шотландия, Албания, Израиль.

Группа 2. Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония.

Группа 3. Словения, Норвегия, Болгария, Кипр.

Группа 4. Румыния, Сербия, Черногория, Литва.

Четыре победителя групп выйдут во второй дивизион (лигу В), четыре аутсайдера опустятся в четвертый дивизион (лигу D). Четыре лучшие команды (из тех, что не попадут на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Четвертый дивизион (лига D)

Группа 1. Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра.

Группа 2. Белоруссия, Люксембург, Молдавия, Сан-Марино.

Группа 3. Азербайджан, Фареры, Мальта, Косово.

Группа 4. Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар.

Четыре победителя групп выйдут в третий дивизион (лигу С). Четыре лучшие команды (из тех, что не попадут на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Сроки проведения

Матчи пройдут в 2018-м в следующие сроки:

1-й тур. 6 — 8 сентября.

2-й тур. 9 — 11 сентября.

3-й тур. 11 — 13 октября.

4-й тур. 14—16 октября .

5-й тур. 15 — 17 октября.

6-й тур. 18 — 20 ноября.

Стыковые матчи за четыре путевки на Евро-2020 должны состояться с 26 по 31 марта 2020 года.

К тому времени уже завершится отборочный турнир первенства континента: его игры пройдут с марта по ноябрь 2019-го. По итогам определятся 20 обладателей путевок — по две лучшие команды из 10 групп, по которым распределят 55 команд (по пять или шесть в каждой). Жеребьевка отборочного турнира запланирована на 2 декабря 2018 года (в Дублине).

Бонусы

Каждой из 55 команд за участие в Лиге наций полагаются бонусы. Их сумма зависит от дивизиона:

Лига А — 1,5 миллиона евро

Лига В — 1 миллион евро

Лига С — 750 тысяч евро

Лига D — 500 тысяч евро.

Кроме того, премиальные заплатят каждому из 16 победителей групп. Их сумма тоже зависит от дивизиона:

Лига А — 1,5 миллиона евро

Лига В — 1 миллион евро

Лига С — 750 тысяч евро

Лига D — 500 тысяч евро.

Выплаты четырем участникам финального турнира Лиги наций распределят так: победитель — 4,5 миллиона, второе место — 3,5 миллиона, третье место — 2,5 миллиона, четвертое место — 1,5 миллиона.

Календарь матчей

2018.

ЛИГА НАЦИЙ

7 сентября. 21.45. Турция — РОССИЯ

11 октября. 21.45. РОССИЯ — Швеция

14 октября. 19.00. РОССИЯ — Турция

20 ноября. 22.45. Швеция — РОССИЯ.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

10 сентября. 19.00. Россия — Чехия

15 ноября. 22.45. Германия — Россия.

ЧЕ-2020

2 декабря. Жеребьевка отборочного турнира.

2019.

ЧЕ-2020

Отборочный турнир

1-й тур. 21−23 марта

2-й тур. 24−26 марта

3-й тур. 7−8 июня

4-й тур. 10−11 июня

5-й тур. 5−7 сентября

6-й тур. 8−10 сентября

7-й тур. 10−12 октября

8-й тур. 13−15 октября

9-й тур. 14−16 ноября

10-й тур. 17—19 ноября .

Не забывайте о рейтингах!

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Новое соревнование УЕФА только кажется второстепенным и менее значимым, чем основной отборочный турнир чемпионата Европы. На самом деле это не так.

Во-первых, на Евро-2020 можно пробиться и через Лигу наций, проведя семь матчей (четыре в группе и три — в стыках за первое место в дивизионе). Во-вторых, от успешности выступления зависят рейтинги каждой из сборных.

А рейтинги, в свою очередь, влияют на то, в какой из корзин на жеребьевке окажется команда. В декабре с помощью жребия определится состав 10 отборочных групп Евро-2020. Все 55 команд «посеют» на основании набранных баллов в рейтинге УЕФА.

В июле будущего года, если планы ФИФА не изменятся, состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2022. И перед ней команды тоже будут «посеяны» — только уже на основании рейтинга ФИФА, в котором мы занимаем не самое высокое место. Это может привести к тому, что сборная России окажется в группе с двумя серьезными соперниками, что значительно осложнит перспективы попадания в Катар.