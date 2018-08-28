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11:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В сети появились фотографии дизайна мяча для Лиги Наций

Портал footyheadlines.com опубликовал фотографии официального мяча для нового турнира УЕФА — Лиги наций.

Источник: РИА "Новости"

Он выполнен в серебристом цвете с использованием разноцветных орнаментов.

Матчи турнира, в котором примут участие 55 сборных, пройдут с 6 сентября по 20 ноября. Путевки на чемпионат Европы-2020 будут разыграны 5—9 июня 2019 года.

Напомним, сборная России в Лиге наций сыграет с Турцией (на выезде — 7 сентября; дома — 14 октября) и Швецией (дома — 11 октября; в гостях — 20 ноября).

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