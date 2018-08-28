В сети появились фотографии дизайна мяча для Лиги Наций

Источник: РИА "Новости"

Он выполнен в серебристом цвете с использованием разноцветных орнаментов.

Матчи турнира, в котором примут участие 55 сборных, пройдут с 6 сентября по 20 ноября. Путевки на чемпионат Европы-2020 будут разыграны 5—9 июня 2019 года.