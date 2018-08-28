Салах: Когда говорю о проблемах — говорю за всю команду

«Я не просил об особом обращении со стороны ФФЕ, я не ставлю себя выше любого из своих товарищей по команде, и когда я говорю о проблемах, которые мы имели в России, я хотел бы говорить за всю команду, но не имею права на это, ведь есть более важные и более возрастные игроки, чем я.

Когда я прошу чего-то, я прошу это для всех в команде. В прошлый раз я заснул в 6 утра и не мог пойти в ресторан на завтрак или обед из-за всех людей, которые были там. Нам нужны охранники для команды во время поездок, мы просили об этом в письме для ФФЕ, но они так и не ответили. Также они сказали, что никто не будет стучать в мою комнату в 4 часа ночи, чтобы сфотографироваться со мной, однако каждый мог узнать отель или спросить того или иного игрока, — сказал Салах на видео, которое опубликовал на своей странице в фейсбуке.