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15:08 (мск), источник: Газета.Ру

Салах: Когда говорю о проблемах — говорю за всю команду

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах на своей странице в фейсбуке продолжил свое общение с Федерацией футбола Египта (ФФЕ), сообщает The Goal.

Источник: Reuters

На этот раз египетский талант рассказал о проблемах с организацией, с которой ему и его партнерам по команде пришлось столкнуться на чемпионате мира в России.

«Я не просил об особом обращении со стороны ФФЕ, я не ставлю себя выше любого из своих товарищей по команде, и когда я говорю о проблемах, которые мы имели в России, я хотел бы говорить за всю команду, но не имею права на это, ведь есть более важные и более возрастные игроки, чем я.

Когда я прошу чего-то, я прошу это для всех в команде. В прошлый раз я заснул в 6 утра и не мог пойти в ресторан на завтрак или обед из-за всех людей, которые были там. Нам нужны охранники для команды во время поездок, мы просили об этом в письме для ФФЕ, но они так и не ответили. Также они сказали, что никто не будет стучать в мою комнату в 4 часа ночи, чтобы сфотографироваться со мной, однако каждый мог узнать отель или спросить того или иного игрока, — сказал Салах на видео, которое опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее уже сообщалось, как Салах вступил в публичный конфликт с Федерацией футбола Египта.

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