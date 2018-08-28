Салах: Когда говорю о проблемах — говорю за всю команду
Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах на своей странице в фейсбуке продолжил свое общение с Федерацией футбола Египта (ФФЕ), сообщает The Goal.
Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах на своей странице в фейсбуке продолжил свое общение с Федерацией футбола Египта (ФФЕ), сообщает The Goal.
На этот раз египетский талант рассказал о проблемах с организацией, с которой ему и его партнерам по команде пришлось столкнуться на чемпионате мира в России.
«Я не просил об особом обращении со стороны ФФЕ, я не ставлю себя выше любого из своих товарищей по команде, и когда я говорю о проблемах, которые мы имели в России, я хотел бы говорить за всю команду, но не имею права на это, ведь есть более важные и более возрастные игроки, чем я.
Когда я прошу
Ранее уже сообщалось, как Салах вступил в публичный конфликт с Федерацией футбола Египта.