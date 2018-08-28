Легионер «Кайрата» прокомментировал возможность играть за сборную Казахстана

— В СМИ писали, что в детстве Вы занимались легкой атлетикой. На серьезном уровне?

— Нет, но мне нравился этот вид спорта. Многое получалось и конкуренты не могли настигнуть меня. Отец потом убедил заняться футболом.

— Сейчас этот вид спорта помогает Вам в футболе? Ваш конкурент по гонке бомбардиров Роман Муртазаев тоже серьезно занимался легкой атлетикой.

— Смотря каким видом он занимался. Там ведь несколько разновидностей. Я специализировался на коротких дистанциях. Но не легкая атлетика помогает в футболе, а, скажем, единоборства. Пример того же Ибрагимовича все знают. Еще полезна гимнастика. Она придает пластичность.

— В каких условиях Вам приходилось заниматься в детстве?

— Как и у многих, ужасные условия. С девяти лет я занимался в школе киевского «Арсенала», а этот клуб нельзя было назвать бедным. Однако проблемы с детско-юношеским футболом там были.

— Помните свою первую зарплату в футболе?

— Да. Это было в ЦСКА. Только конкретную сумму я не вспомню. Может, двести долларов, или четыреста. Да, скорее четыреста долларов. По тому курсу сумма была небольшая. Куда потратил? Тоже не вспомню.

— Как познакомились ваши родители?

— Познакомились в киевском экономическом университете — «Нархозе». Развелись давно, лет двадцать назад.

— Где они сейчас живут? К Вам в Алматы не собираются?

— Мать живет в Италии, а отец — в Нигерии.

— С родственниками отца в Нигерии виделись?

— У него другая семья. Я по сути только с ним и общаюсь. В Нигерии еще не был. К этому нужно прийти.

— Слышал, что на Украине Вас некоторые не любили из-за нигерийского происхождения. Это правда?

— Ну, не знаю (смеется). Смотря кто. Например, девочкам это нравилось. А остальным… Я находился в компаниях, в которых все было позитивно. Не сказал бы, что меня кто-то сильно не любил. Что касается конкурентов по команде, то происхождение большую роль не играет.

— Вы говорили о том, что хотите в будущем защищать цвета сборной Украины. В потенциальных конкурентах Артем Кравец, Евгений Селезнев, Артем Беседин и другие. Свои шансы как оцените?

— Думаю, что моя статистика в нынешнем сезоне говорит за себя. А выступать в майке сборной Украины — это моя мечта. Каждый футболист с амбициями хотел бы играть за свою страну.

— Это все правильно. Но на Украине многие недооценивают чемпионат Казахстана.

— Я это прекрасно понимаю. Готов к любому решению главного тренера, но, хотелось бы, чтобы мне дали шанс.

— Знакомы с Андреем Шевченко?

— Нет. Но когда я был в «Динамо», он тогда доигрывал карьеру. Видел на базе несколько раз. Больше знаком с другой легендой украинского футбола Сергеем Ребровым, который работал в те годы в структуре киевского клуба.

— Вы, наверное, в курсе, что Кайрат Боранбаев в дружеских отношениях с Шевченко. При случае, могли бы попросить владельца «Кайрата» поговорить с наставником сборной Украины?

— Попросить-то можно, но толку? Нужно, чтобы главный тренер сам этого хотел.

— Вы, наверное, знаете историю Брайана Идову, уроженце России, однако недавно заигранном за сборную Нигерии на чемпионате мира. Вы смогли бы так?

— За сборную Нигерии?

— Да.

— Нет. Я не смог бы. Дело не в том, что я предатель или кого-то не уважаю, нет. Просто я патриот своей страны.

— Если у Вас не получится со сборной Украины, как смотрите на идею с приглашением в сборную Казахстана? Многие болельщики после матчей с «АЗ Алкмааром» в соцсетях писали, что не против видеть такого форварда.

— Я их понимаю (смеется).

У меня хорошо складываются дела в Казахстане и, можно сказать, частично влюбляюсь в вашу страну. Потому что переживаю отличные эмоции здесь. Я не говорю «нет» или «да».

Просто Украина это Украина. Я не столь положительно смотрю на примеры, когда в зрелом возрасте происходит натурализация. Понимаю, когда игрок будучи юным переезжает в другую страну и получает там паспорт. А в 28 или в 29 лет менять гражданство… Тем более, что на Украине нельзя иметь два паспорта, как в той же Бразилии.

— За сборную Украины заиграны бразилец Марлос и серб Марко Девич. Получается, что Вы отрицательно смотрите на это?

— Скорее да, чем нет. Просто не видел такую практику в других сборных. Да, я знаю примеры Диего Косты и Маркоса Сенны, которые выступали за Испанию. Первый много лет провел в Испании и считается там своим. В Бразилии он толком не играл. Не углублялся в эту тему, но мне так кажется.

— Казахстанские игроки «Кайрата» не говорили — мол, давай к нам?