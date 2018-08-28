Группу сборной Казахстана по футболу назвали самой интригующей в Лиге наций

«Лига наций — это великолепная инициатива. Теперь у каждой команды есть реальный шанс попасть на чемпионат Европы. Особенно он актуален для последней корзины. Я абсолютно уверен, что даже такие команды-карлики, как Андорра, Гибралтар и Сан-Марино, всерьез рассчитывают на успех. Учитывая, что в играх не примут участие европейские гранды, все это не выглядит фантастикой. Я считаю, что уровень команд в последней корзине не сильно различается.

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Все команды нашей группы будут сражаться до последнего. Это значит, что Казахстан, Грузия, Латвия, и даже Андорра могут рассчитывать на первое место в группе. Думаю, что борьба за путевку в стыковые матчи будет идти до последнего тура, — поделился Юстовис.

Напомним, что сборная Казахстана стартует в Лиге наций домашней встречей против Грузии 6 сентября. Этот матч войдет в историю как первая игра Лиги наций — нового турнира для всех сборных УЕФА, через который можно попасть на Евро-2020. Через четыре дня после этого казахстанцы на выезде встретятся с Андоррой.