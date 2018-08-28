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16:39 (мск), источник: Газета.Ру

Варди объявил о завершении международной карьеры

Английский форвард «Лестера» Джейми Варди объявил о завершении международной карьеры ради того, чтобы больше времени проводить с семьей, сообщает британский таблоид The Sun.

Источник: Reuters

По информации издания, 31-летний футболист уже сообщил о своих планах главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту. Помимо семейных обстоятельств, на решении форварда «Лестера» также сказался и возраст игрока — в январе ему исполнится 32 года.

Варди провел за национальную команду Англии 26 матчей, забив семь мячей. На чемпионате мира в России сборная Англии дошла до полуфинала турнира, уступив в матче за третье место сборной Бельгии.

Ранее стало известно, что Варди подписал новый контракт с «Лестером».

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