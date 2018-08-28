Варди объявил о завершении международной карьеры

По информации издания, 31-летний футболист уже сообщил о своих планах главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту. Помимо семейных обстоятельств, на решении форварда «Лестера» также сказался и возраст игрока — в январе ему исполнится 32 года.