Джейми Варди и Гари Кэхилл завершили карьеру в сборной Англии

Источник: AP 2018

На решение Варди, по его словам, повлияли его возраст, в январе ему исполнился 31 год, и тот факт, что ему дают мало игрового времени в сборной. Как объяснил футболист, в его возрасте, раз уж он мало играет в сборной, то лучше проведет это время с семьей. Тем не менее Варди и главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт договорились, что двери в сборную для него не закрыты окончательно и он может вернуться, если для этого будет острая необходимость, такая как волна травм.

«Честно говоря, я уже какое-то время раздумывал над уходом. Я не становлюсь моложе. А тренер хочет создать более молодую команду, что, очевидно, принесло плоды во время чемпионата мира (в России). Поэтому я просто сказал Гарету, что думаю, что так будет лучше, особенно учитывая, что он хочет привлечь в сборную молодежь», — сказал Варди.

У 32-летнего Кэхилла после чемпионата мира в России состоялся разговор с Саутгейтом, в котором он сообщил, что для него настало время сконцентрироваться на игре за клуб.

«Что касается моего будущего в сборной, я думаю, что настало время сделать шаг назад, и теперь я чувствую, что сейчас подходящий момент. Я очень горжусь тем, чего я достиг: сыграл более 60 матчей за сборную и несколько раз надевал капитанскую повязку, а это очень большая честь», — сказал Кэхилл в интервью клубному телевидению «Челси».