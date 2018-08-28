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17:47 (мск), источник: Р-Спорт

Джейми Варди и Гари Кэхилл завершили карьеру в сборной Англии

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Нападающий «Лестера» Джейми Варди и защитник «Челси» Гари Кэхилл завершили карьеру в сборной Англии по футболу, сообщает The Guardian.

Источник: AP 2018

На решение Варди, по его словам, повлияли его возраст, в январе ему исполнился 31 год, и тот факт, что ему дают мало игрового времени в сборной. Как объяснил футболист, в его возрасте, раз уж он мало играет в сборной, то лучше проведет это время с семьей. Тем не менее Варди и главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт договорились, что двери в сборную для него не закрыты окончательно и он может вернуться, если для этого будет острая необходимость, такая как волна травм.

«Честно говоря, я уже какое-то время раздумывал над уходом. Я не становлюсь моложе. А тренер хочет создать более молодую команду, что, очевидно, принесло плоды во время чемпионата мира (в России). Поэтому я просто сказал Гарету, что думаю, что так будет лучше, особенно учитывая, что он хочет привлечь в сборную молодежь», — сказал Варди.

У 32-летнего Кэхилла после чемпионата мира в России состоялся разговор с Саутгейтом, в котором он сообщил, что для него настало время сконцентрироваться на игре за клуб.

«Что касается моего будущего в сборной, я думаю, что настало время сделать шаг назад, и теперь я чувствую, что сейчас подходящий момент. Я очень горжусь тем, чего я достиг: сыграл более 60 матчей за сборную и несколько раз надевал капитанскую повязку, а это очень большая честь», — сказал Кэхилл в интервью клубному телевидению «Челси».

Варди впервые надел футболку национальной сборной в 2015 году, с тех провел за команду 26 матчей, забил 7 голов. Кэхилл выступал за сборную Англии с 2010 года, отыграл 61 матч, в которых отметился пятью голами. Оба футболиста поехали в составе сборной Англии на чемпионат мира в России, но на поле появлялись мало. На турнире англичане дошли до полуфинала, а в матче за третье место уступили сборной Бельгии.

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