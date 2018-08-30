Первый канал покажет в прямом эфире матч Лиги наций Турция — Россия

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Встреча с турками пройдет 7 сентября в Трабзоне. Кроме того, сборная проведет еще один товарищеский матч 10 сентября в Ростове-на-Дону с командой Чехии.

Состав национальной команды был опубликован 27 августа. Главный тренер Станислав Черчесов внес ряд изменений по сравнению с домашним чемпионатом мира. На матчи не были вызваны капитан команды вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА), полузащитники Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков («Зенит»), Антон и Алексей Миранчуки (оба — «Локомотив»), нападающий железнодорожников Федор Смолов.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге команды распределены на группы, сборная России выступает в группе 2 лиги В, где сыграет по два матча с командами Турции и Швеции, победитель группы перейдет в лигу А, а команда, занявшая третье место, в лигу С.