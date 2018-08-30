Франция определилась с составом на матчи с Германией и Голландией в Лиге наций
Сборная Франции объявила состав игроков, которые будут готовиться к сентябрьским матчам группового этапа Лиги наций со сборными Германии и Нидерландов, сообщает
Сборная Франции объявила состав игроков, которые будут готовиться к сентябрьским матчам группового этапа Лиги наций со сборными Германии и Нидерландов, сообщает
Состав сборной Франции на предстоящие матчи выглядит следующим образом:
голкиперы: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Бенуа Костиль («Бордо»);.
защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико»), Пренел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Адиль Рами («Марсель»), Джибриль Сидибе («Монако»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);.
полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («Ювентус»), Стивен Н’Зонзи («Рома»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Корентин Толиссо («Бавария»);.
нападающие: Усман Дембеле («Барселона»), Набиль Фекир («Лион»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Тома Лемар («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»).
Сборная Франции проведёт матч с Германией на выезде 6 сентября, а 9-го числа примет на своём поле Нидерланды. Эти матчи станут для подопечных Дидье Дешама первыми после победного ЧМ-2018.