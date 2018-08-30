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18:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Франция определилась с составом на матчи с Германией и Голландией в Лиге наций

Сборная Франции объявила состав игроков, которые будут готовиться к сентябрьским матчам группового этапа Лиги наций со сборными Германии и Нидерландов, сообщает пресс-служба французской команды в «Твиттере».

Состав сборной Франции на предстоящие матчи выглядит следующим образом:

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голкиперы: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Бенуа Костиль («Бордо»);.

защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико»), Пренел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Адиль Рами («Марсель»), Джибриль Сидибе («Монако»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);.

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полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («Ювентус»), Стивен Н’Зонзи («Рома»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Корентин Толиссо («Бавария»);.

нападающие: Усман Дембеле («Барселона»), Набиль Фекир («Лион»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Тома Лемар («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»).

Сборная Франции проведёт матч с Германией на выезде 6 сентября, а 9-го числа примет на своём поле Нидерланды. Эти матчи станут для подопечных Дидье Дешама первыми после победного ЧМ-2018.

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