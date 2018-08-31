Роналду не взяли в сборную

Действующие чемпионы Европы в первой встрече нового турнира сразятся 10 сентября с обновленной сборной Италии во главе с бывшим наставником «Зенита» Роберто Манчини. Напомним, что Италия не пробилась в финальную стадию чемпионата мира в России. Кроме того, 6 сентября португальцам предстоит контрольный матч с вице-чемпионами мира — сборной Хорватии.