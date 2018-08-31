Роналду не взяли в сборную
Лучший нападающий предыдущего сезона по версии УЕФА Криштиану Роналду не вызван в сборную Португалии на предстоящие матчи национальной команды, сообщает Sport24.
Лучший нападающий предыдущего сезона по версии УЕФА Криштиану Роналду не вызван в сборную Португалии на предстоящие матчи национальной команды, сообщает Sport24.
Действующие чемпионы Европы в первой встрече нового турнира сразятся 10 сентября с обновленной сборной Италии во главе с бывшим наставником «Зенита» Роберто Манчини. Напомним, что Италия не пробилась в финальную стадию чемпионата мира в России. Кроме того, 6 сентября португальцам предстоит контрольный матч с
Полностью список футболистов, вызванных Фернанду Сантушем, выглядит следующим образом:
Вратари: Бету («Гезтепе»), Клаудио Рамос («Тондела»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»);.
Защитники: Седрик Соареш («Саутгемптон»), Жоау Канселу («Ювентус»), Луиш Нету («Зенит»), Мариу Руй («Наполи»), Педру Мендеш («Монпелье»), Пепе («Бешикташ»), Рафаэль Геррейру («Боруссия Дортмунд»), Рубен Диаш («Бенфика»);.
Полузащитники: Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жедсон Фернандеш («Бенфика»), Пицци («Бенфика»), Ренату Саншеш («Бавария»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Реал Бетис»);.
Нападающие: Андре Силва («Севилья»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Брума («РБ Лейпциг»), Желсон Мартинш («Атлетико»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Рони Лопеш («Монако»).