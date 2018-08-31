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21:17 (мск), источник: Газета.Ру

Роналду не взяли в сборную

Лучший нападающий предыдущего сезона по версии УЕФА Криштиану Роналду не вызван в сборную Португалии на предстоящие матчи национальной команды, сообщает Sport24.

Источник: AP 2018

Действующие чемпионы Европы в первой встрече нового турнира сразятся 10 сентября с обновленной сборной Италии во главе с бывшим наставником «Зенита» Роберто Манчини. Напомним, что Италия не пробилась в финальную стадию чемпионата мира в России. Кроме того, 6 сентября португальцам предстоит контрольный матч с вице-чемпионами мира — сборной Хорватии.

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Полностью список футболистов, вызванных Фернанду Сантушем, выглядит следующим образом:

Вратари: Бету («Гезтепе»), Клаудио Рамос («Тондела»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»);.

Защитники: Седрик Соареш («Саутгемптон»), Жоау Канселу («Ювентус»), Луиш Нету («Зенит»), Мариу Руй («Наполи»), Педру Мендеш («Монпелье»), Пепе («Бешикташ»), Рафаэль Геррейру («Боруссия Дортмунд»), Рубен Диаш («Бенфика»);.

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жедсон Фернандеш («Бенфика»), Пицци («Бенфика»), Ренату Саншеш («Бавария»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Реал Бетис»);.

Нападающие: Андре Силва («Севилья»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Брума («РБ Лейпциг»), Желсон Мартинш («Атлетико»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Рони Лопеш («Монако»).

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