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21:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Молодежь позавидует: как выглядит Манчини в 53 года

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поддерживает отличную форму для 53 лет. Журналист Майк Энстид выложил фото бывшего рулевого «Зенита» с голым торсом.

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«Роберто Манчини выглядит как любой 53-летний в выходной», — прокомментировал Энстид снимок.

Манчини возглавил сборную Италии этим летом, а в прошлом сезоне руководил «Зенитом».

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