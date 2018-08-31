Молодежь позавидует: как выглядит Манчини в 53 года
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поддерживает отличную форму для 53 лет. Журналист Майк Энстид выложил фото бывшего рулевого «Зенита» с голым торсом.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поддерживает отличную форму для 53 лет. Журналист Майк Энстид выложил фото бывшего рулевого «Зенита» с голым торсом.
«Роберто Манчини выглядит как любой 53-летний в выходной», — прокомментировал Энстид снимок.
Манчини возглавил сборную Италии этим летом, а в прошлом сезоне руководил «Зенитом».