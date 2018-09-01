Чалханоглу и Тосун вошли в состав сборной Турции на матч Лиги наций с россиянами

Источник: AP 2018

Полностью состав выглядит следующим образом: вратари — Гёкхан Аккан («Ризеспор»), Серкан Кырынтылы («Коньяспор»), Синан Болат («Антверпен», Бельгия); защитники — Шенер Озбайраклы, Хасан Али Калдырым (оба — «Фенербахче»), Гёкхан Гёнюл («Бешикташ»), Мехмет Зеки Челик («Лилль», Франция), Чаглар Сёюнджу («Лестер», Англия), Эртугрул Эрсой («Бурсаспор»), Каан Айхан («Фортуна», Германия), Омер Байрам («Акхисар Беледиеспор»), Мерт Мюлдюр («Рапид», Австрия), Сердар Азиз («Галатасарай»); полузащитники — Абдюлкадир Омюр, Юсуф Языджы (оба — «Трабзонспор»), Дженгиз Ундер («Рома», Италия), Сердар Гюрлер («Уэска», Испания), Эмре Акбаба («Галатасарай»), Огузхан Озякуп («Бешикташ»), Махмут Текдемир («Истанбул Башахшехир»), Мехмет Топал («Фенербахче»), Окай Йокушлу («Сельта», Испания), Таркан Сербест («Касымпаша»), Беркай Озджан («Штутгарт», Германия), Чалханоглу («Милан»), Юнус Малли («Вольфсбург», Германия); нападающие — Тосун («Эвертон»), Энес Унал («Реал Вальядолид», Испания).

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Чалханоглу и Тосун являются лучшими бомбардирами сборной Турции в ее нынешнем составе, в активе Чалханоглу 33 матча за национальную команду, в которых он забил восемь голов, Тосун в 29 матчах отличился 11 раз.

Встреча сборных Турции и России пройдет 7 сентября в Трабзоне, со шведами турки сыграют 10 сентября в Стокгольме.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи.

Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой).