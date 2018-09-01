Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Анжи
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч0
Мордовия1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
16:30
Спартак-2
Балтика
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Нюрнберг
Майнц
Футбол. Первый дивизион
17:00
Авангард К
Армавир
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Первый дивизион
17:30
Тамбов
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ним
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
Интер
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Нант
Футбол. Зарубежный
21:30
Парма
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Леганес
Все события
Фоторепортажи
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
27Эмоции дерби «Спартак» — «Динамо». Лучшие кадры
12:51 (мск), источник: ТАСС

Чалханоглу и Тосун вошли в состав сборной Турции на матч Лиги наций с россиянами

ТАСС, 1 сентября. Полузащитник итальянского «Милана» Хакан Чалханоглу и форвард английского «Эвертона» Дженк Тосун вошли в состав сборной Турции на матчи Лиги наций с командами России и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Турции.

Источник: AP 2018

Полностью состав выглядит следующим образом: вратари — Гёкхан Аккан («Ризеспор»), Серкан Кырынтылы («Коньяспор»), Синан Болат («Антверпен», Бельгия); защитники — Шенер Озбайраклы, Хасан Али Калдырым (оба — «Фенербахче»), Гёкхан Гёнюл («Бешикташ»), Мехмет Зеки Челик («Лилль», Франция), Чаглар Сёюнджу («Лестер», Англия), Эртугрул Эрсой («Бурсаспор»), Каан Айхан («Фортуна», Германия), Омер Байрам («Акхисар Беледиеспор»), Мерт Мюлдюр («Рапид», Австрия), Сердар Азиз («Галатасарай»); полузащитники — Абдюлкадир Омюр, Юсуф Языджы (оба — «Трабзонспор»), Дженгиз Ундер («Рома», Италия), Сердар Гюрлер («Уэска», Испания), Эмре Акбаба («Галатасарай»), Огузхан Озякуп («Бешикташ»), Махмут Текдемир («Истанбул Башахшехир»), Мехмет Топал («Фенербахче»), Окай Йокушлу («Сельта», Испания), Таркан Сербест («Касымпаша»), Беркай Озджан («Штутгарт», Германия), Чалханоглу («Милан»), Юнус Малли («Вольфсбург», Германия); нападающие — Тосун («Эвертон»), Энес Унал («Реал Вальядолид», Испания).

Читайте также
Первый канал покажет в прямом эфире матч Лиги наций Турция — Россия

Чалханоглу и Тосун являются лучшими бомбардирами сборной Турции в ее нынешнем составе, в активе Чалханоглу 33 матча за национальную команду, в которых он забил восемь голов, Тосун в 29 матчах отличился 11 раз.

Встреча сборных Турции и России пройдет 7 сентября в Трабзоне, со шведами турки сыграют 10 сентября в Стокгольме.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи.

Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой).

В каждой лиге команды распределены на группы, сборная России выступает в группе 2 лиги В, где сыграет по два матча с командами Турции и Швеции, победитель группы перейдет в лигу А, а команда, занявшая третье место, в лигу С.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Турция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Акинфеева
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Усиление «Локомотива», перестройка ЦСКА, отъезд Промеса
Серена Уильямс обыграла сестру Винус в третьем круге US Open
Ковалев заявил о нежелании завершать карьеру и о реванше
СМИ: Роналдо согласовал покупку испанского клуба
Защитник «Реала» вернулся в португальский клуб
«Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь