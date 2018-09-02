Футболисты Южной Кореи завоевали трофей и «откосили» от армии
Сборная Южной Кореи одержала победу над Японией в финале футбольного турнира в рамках Азиатских игр-2018.
Сборная Южной Кореи одержала победу над Японией в финале футбольного турнира в рамках Азиатских игр-2018.
Корейцы праздновали победу со счетом 2:1. Все голы были забиты уже в дополнительное время. В случае победы футболистам обещали освобождение от несения воинской службы. В числе победителей и форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Футболист поучаствовал в обоих эпизодах со взятием ворот японцев.
В конце июля российский клуб «Луч», выступающий в Футбольной национальной лиге, не смог подписать контракты с несколькими игроками из Южной Кореи. Причиной срыва сделки стало то обстоятельство, что футболистам отказали в выезде из страны