Футболисты Южной Кореи завоевали трофей и «откосили» от армии

Корейцы праздновали победу со счетом 2:1. Все голы были забиты уже в дополнительное время. В случае победы футболистам обещали освобождение от несения воинской службы. В числе победителей и форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Футболист поучаствовал в обоих эпизодах со взятием ворот японцев.