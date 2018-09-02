Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
14:00
Десна
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
15:30
Кардифф Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен
Амьен
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Оренбург
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:00
Львов
Александрия
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Бордо
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Шальке-04
Герта
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Удинезе
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал К
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К
Карпаты
Футбол. Зарубежный
19:30
Барселона
Уэска
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Уфа
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:30
Кьево
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:30
Торино
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Марсель
Футбол. Зарубежный
1.09
Реал4
Леганес1
Футбол. Зарубежный
1.09
Парма1
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
1.09
Анже1
Лилль0
Футбол. Зарубежный
1.09
Дижон0
Кан2
Футбол. Зарубежный
1.09
Генгам1
Тулуза2
Футбол. Зарубежный
1.09
Реймс0
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
1.09
Страсбур2
Нант3
Все события
Фоторепортажи
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
12Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
09:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболисты Южной Кореи завоевали трофей и «откосили» от армии

Сборная Южной Кореи одержала победу над Японией в финале футбольного турнира в рамках Азиатских игр-2018.

Источник: Reuters

Корейцы праздновали победу со счетом 2:1. Все голы были забиты уже в дополнительное время. В случае победы футболистам обещали освобождение от несения воинской службы. В числе победителей и форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Футболист поучаствовал в обоих эпизодах со взятием ворот японцев.

В конце июля российский клуб «Луч», выступающий в Футбольной национальной лиге, не смог подписать контракты с несколькими игроками из Южной Кореи. Причиной срыва сделки стало то обстоятельство, что футболистам отказали в выезде из страны из-за призывного возраста.

Южная Корея
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
Матч тура: лидеры ЧР «Зенит» и «Спартак» сойдутся в Петербурге
Дебют Куртуа и огненный Бензема. «Реал» разгромил «Леганес»
Емелин перешел из «Нэшвилла» в омский «Авангард»
Черчесов: Сборная России на ЧМ не совершала подвигов
10 свободных агентов, которые могли бы пригодиться клубам РПЛ
Поветкин занимает второе место в августовском рейтинге WBA
«Челси» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь