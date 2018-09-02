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18:37 (мск), источник: Прессбол

Павел Савицкий не сыграет в первых матчах Лиги наций из-за повреждения. В сборную вызван Евгений Шикавка

Нападающий брестского «Динамо» Павел Савицкий не сыграет в первых матчах Лиги наций из-за повреждения.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Твиттер БФФ.

Вместо игрока в расположение национальной сборной вызван форвард «Слуцка» Евгений Шикавка.

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В споре бомбардиров чемпионата Беларуси Шикавка опережает Савицкого на один гол (10 против 9). Сбор главной команды страны продлится с 3 по 12 сентября. Стартовый домашний матч Лиги наций против Сан-Марино состоится 8 сентября на стадионе «Динамо» и начнется в 19.00 по белорусскому времени. Вечером 9 сентября сборная Беларуси отправится в Кишинев, где 11 числа в рамках второго игрового дня турнира встретятся с Молдовой. Противостояние на стадионе «Зимбру» начнется в 21.45 по белорусскому времени.

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