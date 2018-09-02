Павел Савицкий не сыграет в первых матчах Лиги наций из-за повреждения. В сборную вызван Евгений Шикавка

В споре бомбардиров чемпионата Беларуси Шикавка опережает Савицкого на один гол (10 против 9). Сбор главной команды страны продлится с 3 по 12 сентября. Стартовый домашний матч Лиги наций против Сан-Марино состоится 8 сентября на стадионе «Динамо» и начнется в 19.00 по белорусскому времени. Вечером 9 сентября сборная Беларуси отправится в Кишинев, где 11 числа в рамках второго игрового дня турнира встретятся с Молдовой. Противостояние на стадионе «Зимбру» начнется в 21.45 по белорусскому времени.