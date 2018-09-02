Павел Савицкий не сыграет в первых матчах Лиги наций из-за повреждения. В сборную вызван Евгений Шикавка
Нападающий брестского «Динамо» Павел Савицкий не сыграет в первых матчах Лиги наций
Нападающий брестского «Динамо» Павел Савицкий не сыграет в первых матчах Лиги наций
Об этом сообщает Твиттер БФФ.
Вместо игрока в расположение национальной сборной вызван форвард «Слуцка» Евгений Шикавка.
В споре бомбардиров чемпионата Беларуси Шикавка опережает Савицкого на один гол (10 против 9). Сбор главной команды страны продлится с 3 по 12 сентября. Стартовый домашний матч Лиги наций против