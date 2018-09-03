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16:23 (мск), источник: Газета.Ру

Черчесов не вошел в тройку претендентов на звание «Тренер года ФИФА»

Стала известна тройка финалистов, претендующих на приз лучшему тренеру года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

На награду претендуют главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, наставник национальной команды Хорватии Златко Далич и Зинедин Зидан, который работал с мадридским «Реалом» в прошлом сезоне.

В списке из 11 кандидатов присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Победитель будет награжден в Лондоне 24 сентября.

Ранее Владимир Путин поздравил Черчесова с 55-летием.

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