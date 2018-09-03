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17:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Важно начать с победы». Эксперт оценил перспективы Казахстана в Лиге Наций

Сборной Казахстана необходимо побеждать в стартовом матче Лиги Наций против Грузии — такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил ветеран казахстанского футбола и обладатель тренерской лицензии PRO UEFA Булат Есмагамбетов. Также он объяснил, почему этот турнир будет интереснее предыдущих отборочных соревнований.

Игра с Грузией состоится 6 сентября на «Астана-Арене». Этот матч войдет в историю как первая игра Лиги наций — нового турнира для всех сборных УЕФА, через который можно попасть на Евро-2020.

«В отборочных матчах очень важно добиться успеха в первых играх. Это важный психологический фактор. Ведь, начав с победы, команда почувствует уверенность в своих силах. Первая игра с Грузией. Это хорошая команда, но в первую очередь она домашняя. На выезде они играют не так хорошо. У нашей сборной есть шанс принести первые три очка.

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На самом деле группа ровная. Все будет зависеть от готовность футболистов к данному периоду. Ожидания очень большие. Я уверен, что игры будут очень интересные. Уровень в нашем дивизионе примерно одинаковый. Ведь и Люксембург, и Андорра, и другие слабые сборные заметно прибавили. Мы не фавориты и проходных матчей не будет.

Перспективы сборной станут ясны после первых двух игр. Слабых соперников не осталось и матчи будет напряженными и интригующими. За путевку на Евро команды будут биться до последнего, — отметил Есмагамбетов.

Отметим, что помимо грузинов, соперниками сборной Казахстана являются сборные Латвии и Андорры.

Напомним, под руководством болгарина Станимира Стойлова казахстанская команда провела три товарищеских матча в 2018 году, в которых одержала две победы — над Азербайджаном (3:0) и Венгрией (3:2), а также уступила Болгарии (1:2).

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