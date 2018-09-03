«Важно начать с победы». Эксперт оценил перспективы Казахстана в Лиге Наций

Игра с Грузией состоится 6 сентября на «Астана-Арене». Этот матч войдет в историю как первая игра Лиги наций — нового турнира для всех сборных УЕФА, через который можно попасть на Евро-2020.
«В отборочных матчах очень важно добиться успеха в первых играх. Это важный психологический фактор. Ведь, начав с победы, команда почувствует уверенность в своих силах. Первая игра с Грузией. Это хорошая команда, но в первую очередь она домашняя. На выезде они играют не так хорошо. У нашей сборной есть шанс принести первые три очка.
На самом деле группа ровная. Все будет зависеть от готовность футболистов к данному периоду. Ожидания очень большие. Я уверен, что игры будут очень интересные. Уровень в нашем дивизионе примерно одинаковый. Ведь и Люксембург, и Андорра, и другие слабые сборные заметно прибавили. Мы не фавориты и проходных матчей не будет.
Перспективы сборной станут ясны после первых двух игр. Слабых соперников не осталось и матчи будет напряженными и интригующими. За путевку на Евро команды будут биться до последнего, — отметил Есмагамбетов.
Отметим, что помимо грузинов, соперниками сборной Казахстана являются сборные Латвии и Андорры.
Напомним, под руководством болгарина Станимира Стойлова казахстанская команда провела три товарищеских матча в 2018 году, в которых одержала две победы — над Азербайджаном (3:0) и Венгрией (3:2), а также уступила Болгарии (1:2).