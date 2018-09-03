Сборная России по футболу провела первую тренировку после домашнего чемпионата мира

Национальная команда во главе со Станиславом Черчесовым начала подготовку к двум играм — 7 сентября российская сборная в новом турнире Лига наций сыграет с турками в Трабзоне, а через три дня в Ростове-на-Дону проведет товарищеский матч против команды Чехии. Все футболисты занимались в общей группе, учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья каждого игрока.

По сравнению с чемпионатом мира состав сборной претерпел существенные изменения. Вратарь Игорь Акинфеев, выступающий за ЦСКА, пропустит предстоящие игры из-за планового осмотра колена, его коллега по амплуа Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия) на сбор не вызван. Заменить Акинфеева и Габулова призваны Маринато Гильерме («Локомотив») и Антон Шунин («Динамо»).

Тренерский штаб также внес коррективы и в защитную линию. После чемпионата мира сборной придется обходиться без своего многолетнего лидера Сергея Игнашевича. Помимо него, из участников мирового первенства в заявке отсутствуют Владимир Гранат («Рубин»), а также Илья Кутепов («Спартак»), который недавно перенес операцию по удалению паховой грыжи. Его место в заявке занял одноклубник Граната, дебютант Егор Сорокин.

После перерыва в расположение национальной команды вызваны натурализованные игроки обороны Константин Рауш («Динамо») и Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), не попавшие в заявку на чемпионат мира. Также тренерский штаб вновь может рассчитывать на Георгия Джикию («Спартак»), восстановившегося после травмы колена. Помимо них, вызов в сборную получил и крайний защитник Эльмир Набиуллин («Зенит»).

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Головин и Дзагоев травмированы, Смолов осваивается в «Локо»

В ближайших матчах сборная России не сможет рассчитывать на свою главную звезду, перешедшего из ЦСКА в «Монако» Александра Головина, получившего травму лодыжки перед стартом сезона во Франции. Его бывший партнер по ЦСКА Алан Дзагоев также не сможет помочь национальной команде, игрок продолжает восстановление после повреждения икроножной мышцы.

Не получили вызов в национальную команду действующие чемпионы России, полузащитники столичного «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки. Вместо них тренерский штаб сборной решил проверить в деле Антона Швеца («Ахмат»), Павла Могилевца, Руслана Камболова (оба — «Рубин») и Алексея Ионова («Ростов»). Без внимания тренеров сборной не остался и полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий. Также свое место в команде на ближайшие игры получили игроки, выступавшие на чемпионате мира, — Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»).

Один из героев прошедшего чемпионата мира форвард Артем Дзюба продолжает забивать и за «Зенит», что гарантировало ему место в сборной. Его партнерами по атаке станут Антон Заболотный, также выступающий за «Зенит», и Дмитрий Полоз из «Рубина».