Игроки сборной России вышли на тренировку в накладных усах в честь дня рождения Черчесова (видео)

Футболисты сборной России появились на сегодняшней тренировке в накладных усах и футболках, посвященных главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

На футболках главный тренер, которому накануне исполнилось 55 лет, изображен в качестве космонавта с цифрами 55 на шлеме. Также футболисты подарили тренеру футболку с номером 55.