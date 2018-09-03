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18:39 (мск), источник: Советский спорт

Игроки сборной России вышли на тренировку в накладных усах в честь дня рождения Черчесова (видео)

2 сентября главному тренеру национальной команды исполнилось 55 лет.

Футболисты сборной России появились на сегодняшней тренировке в накладных усах и футболках, посвященных главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

На футболках главный тренер, которому накануне исполнилось 55 лет, изображен в качестве космонавта с цифрами 55 на шлеме. Также футболисты подарили тренеру футболку с номером 55.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, сборная России готовится в Новогорске к матчам против команд Турции (2 сентября, Лига наций) и Чехии (товарищеская игра, 10 сентября).

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