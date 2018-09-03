Шовковский вошёл в тренерский штаб сборной Украины
Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский присоединился к тренерскому штабу Андрея Шевченко в национальной команде, сообщает «Команда № 1».
Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский присоединился к тренерскому штабу Андрея Шевченко в национальной команде, сообщает «Команда № 1».
Шовковский уже представлен футболистам сборной. Официальная презентация, скорее всего, состоится завтра, 4 сентября.
6 сентября украинская сборная матчем с Чехией стартует в Лиге наций, а 9 сентября встретится со Словакией.