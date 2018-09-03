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21:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Шовковский вошёл в тренерский штаб сборной Украины

Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский присоединился к тренерскому штабу Андрея Шевченко в национальной команде, сообщает «Команда № 1».

Источник: AFP 2018

Шовковский уже представлен футболистам сборной. Официальная презентация, скорее всего, состоится завтра, 4 сентября.

6 сентября украинская сборная матчем с Чехией стартует в Лиге наций, а 9 сентября встретится со Словакией.

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