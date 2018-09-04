Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Торино1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
2.09
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Футбол. Сборные
5.09
Словакия
Дания
Все события
Фоторепортажи
10Это Гинер все купил: все новички ЦСКА
9Сами с усами. Как игроки сборной поздравили Черчесова
08:08 (мск), источник: Газета.Ру

Многолетний наставник сборной Мексики возглавил команду Парагвая

Бывший главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио возглавил команду Парагвая, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Парагвая (APF).

Источник: AP 2018

Контракт 57-летнего колумбийца со сборной рассчитан до 2022 года. Ожидается, что специалист будет работать с парагвайской командой на Кубке Америки — 2019 и на ЧМ-2022 в Катаре.

Осорио возглавлял национальную команду «ацтеков» с 2015 по 2018 год. Под его руководством команда выступала на чемпионате мира в России и вышла в плей-офф турнира.

Мексика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Парагвай
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Handelsblatt увидел в учениях «Восток-2018» сигнал всему миру
Макрон рассказал, что Путин мечтает сделать с ЕС
Игроки сборной РФ вышли на тренировку в накладных усах (видео)
Шарапова завершила выступление на US Open
Чепиков: Не представляю, как биатлон может существовать без РФ
Федерер проиграл на US Open 55-й ракетке
Полузащитник «Спартака» недоволен своей ролью в команде
Черчесов назвал капитана сборной России в сентябрьских матчах
Черышев прокомментировал выдвижение его гола на премию Пушкаша
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь