Многолетний наставник сборной Мексики возглавил команду Парагвая
Бывший главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио возглавил команду Парагвая, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Парагвая (APF).
Бывший главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио возглавил команду Парагвая, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Парагвая (APF).
Контракт 57-летнего колумбийца со сборной рассчитан до 2022 года. Ожидается, что специалист будет работать с парагвайской командой на Кубке Америки — 2019 и на ЧМ-2022 в Катаре.
Осорио возглавлял национальную команду «ацтеков» с 2015 по 2018 год. Под его руководством команда выступала на чемпионате мира в России и вышла в