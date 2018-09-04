Сборная Грузии начала подготовку к Казахстану

Наши соперники провели первое тренировочное занятие под руководством Владимира Вайсса на базе клуба «Зестафони» на берегу Тбилисского моря — так называют в Грузии Тбилисское водохранилище, расположенное к северу от столицы государства.

Нужно отметить, что в тренировке не участвовало несколько футболистов, которые играли за свои клубы в воскресенье, — они включатся в тренировочный процесс 4 сентября. Среди них Валери Казаишвили, Гурам Кашия, Джемал Табидзе, Отар Китеишвили и Гиорги Арабидзе. Для этих игркоов первая тренировка в сборной состоится сегодня в Тбилиси. Перед матчем с Казахстаном к грузинской команде присоединится Джаба Джигаури, чей «Гренобль» проводил вчера поединок Лиги 2 чемпионата Франции.