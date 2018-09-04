Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Торино1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
2.09
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Футбол. Сборные
5.09
Словакия
Дания
Все события
Фоторепортажи
8Восемь голов «Барселоны» и другие события выходных
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
14:26 (мск), источник: Sports.kz

Сборная Грузии начала подготовку к Казахстану

Как пишет SportAll.ge, вчера национальная сборная Грузии провела первую тренировку в рамках подготовки к первому матчу Лиги наций с Казахстаном на «Астана Арене», сообщает Sports.kz.

Наверх

Наши соперники провели первое тренировочное занятие под руководством Владимира Вайсса на базе клуба «Зестафони» на берегу Тбилисского моря — так называют в Грузии Тбилисское водохранилище, расположенное к северу от столицы государства.

Читайте также
«Важно начать с победы». Эксперт оценил перспективы Казахстана в Лиге Наций

Нужно отметить, что в тренировке не участвовало несколько футболистов, которые играли за свои клубы в воскресенье, — они включатся в тренировочный процесс 4 сентября. Среди них Валери Казаишвили, Гурам Кашия, Джемал Табидзе, Отар Китеишвили и Гиорги Арабидзе. Для этих игркоов первая тренировка в сборной состоится сегодня в Тбилиси. Перед матчем с Казахстаном к грузинской команде присоединится Джаба Джигаури, чей «Гренобль» проводил вчера поединок Лиги 2 чемпионата Франции.

Грузия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Появились неожиданные новости о втором бое Головкин - «Канело»
Очередной титул официально поставлен на кон второго боя Головкин - «Канело»
Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ
Шарапова и Федерер вылетели на US Open. Им пора заканчивать
Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу
«Дзюба достоин быть капитаном». Партнеры по сборной его хвалят
Зарплата Роналду в два раза больше бюджета итальянского «Эмполи»
Мюллер опроверг сообщения о расколе в сборной Германии на ЧМ
Футболист получил рекордный штраф в Британии за нарушение ПДД
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь