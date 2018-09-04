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14:41 (мск), источник: Sport24

«Дзюба достоин быть капитаном». Партнеры по сборной хвалят Артема

Самая сердечная тренировка сборной России.

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Источник: Sport24

Второй тренировочный день сборной снова начался необычно. Если вчера футболисты вышли на поле усатой гвардией, поздравив главного тренера Станислава Черчесова с 55-летием, то сегодня выстроились в центре поля в форме сердца. Оказывается, во вторник отмечается Всемирный день сердца. И игроки приняли участие в сьемках специального ролика, посвященного празднику.

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После фотосессии футболисты приступили к тренировке. К счастью для болельщиков и тренерского штаба, все игроки снова занимались в общей группе. А после занятия на традиционный брифинг вышли Дмитрий Полоз, его тезка Стоцкий и Константин Рауш.

— Очень соскучился по сборной, — с такой фразы начал общение Полоз. — Я не был на домашнем чемпионате мира, но был душой и сердцем с командой.

— Что думаете о Лиге наций?

— Это очень важный турнир. Надо выигрывать каждую игру, как говорит Саламович. Хочу поскорее сыграть, очень соскучился.

— Как отнеслись к капитанству Дзюбы?

— Это решение тренера. Он один из самых опытных футболистов, и Артем этого достоин. Шутят ли над Дзюбой? Пока не было. Но вчера было веселое поздравление Черчесова.

— Как вам новая роль Игнашевича?

— Непривычно видеть его в качестве тренера. Он опытный футболист и хороший человек, всегда делает ценные подсказки. Называем его уже по имени-отчеству.

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— Что думаете о конкуренции с Дзюбой и Заболотным?

— Мы разные футболисты что с Дзюбой, что с Заболотным. Я более… если и не хрупкий, то просто игрок другой формации.

— Первый соперник в Лиге наций — сборная Турции. Что знаете о команде?

— Если честно, не так пристально следил за ними. Но играем на выезде, будет тяжело. У нас есть время, мы подготовимся очень хорошо. Едем только за победой.

— Кто прибавил в уверенности после ЧМ?

— Турнир многих изменил. Тот же Дзюба, Черышев и Зобнин вышли на совершенно другой уровень.

***

— Очень рад тому, что я снова в команде, — Рауш, как и Полоз, вышел в приподнятом настроении. — Сейчас у меня нет травмы, я здоров, все идет хорошо.

— Сильно ли изменилась команда?

— Сборная очень хорошо отыграла на домашнем турнире. Но теперь надо двигаться дальше. А так особенно ничего не изменилось. Команда тренируется также усердно, как и раньше.

— Как отнеслись к назначению капитаном Дзюбы?

— Буду краток — он заслужил быть капитаном.

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— Следили за немцами на ЧМ?

— Я следил за сборной России и прежде всего рад, что моя команда так выступила.

— Теперь в сборной нет Жиркова. Конкуренция на вашем фланге снизилась?

— Я много играл даже при Жиркове. Либо я, либо Жир выходил на поле. А моя задача сейчас — тренироваться и доказывать, что я заслуживаю выхода на поле.

***

Последним к журналистам вышел Стоцкий.

— Я рад, что перешел в другой клуб, — отметил новичок «Краснодара». — А сейчас счастлив находится в сборной. Чувствуется, что страна лучше стала относится к команде. Это видно.

— Где вас планирует использовать Черчесов — в защите или полузащите?

— Пока не обсуждал свою роль с Черчесовым на поле. Сегодня на тренировке был полузащитником. Но мне без разницы где играть, лишь бы находиться на поле.
Дмитрий Стоцкий.

— Что знаете о сборной Турции?

— Знаем, что там есть хорошие исполнители, некоторых даже можно назвать звездами. Почти все играют в Европе. У них будет хорошая поддержка. Черчесов расскажет, как играть против них.

— Куда дели накладные усы?

— Не знаю, куда Дзюба их дел!

Павел Гуревич

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