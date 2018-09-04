«Дзюба достоин быть капитаном». Партнеры по сборной хвалят Артема
Самая сердечная тренировка сборной России.
Самая сердечная тренировка сборной России.
Второй тренировочный день сборной снова начался необычно. Если вчера футболисты вышли на поле усатой гвардией, поздравив главного тренера Станислава Черчесова с 55-летием, то сегодня выстроились в центре поля в форме сердца. Оказывается, во вторник отмечается Всемирный день сердца. И игроки приняли участие в сьемках специального ролика, посвященного празднику.
После фотосессии футболисты приступили к тренировке. К счастью для болельщиков и тренерского штаба, все игроки снова занимались в общей группе. А после занятия на традиционный брифинг вышли Дмитрий Полоз, его тезка Стоцкий и Константин Рауш.
— Очень соскучился по сборной, — с такой фразы начал общение Полоз. — Я не был на домашнем чемпионате мира, но был душой и сердцем с командой.
— Что думаете о Лиге наций?
— Это очень важный турнир. Надо выигрывать каждую игру, как говорит Саламович. Хочу поскорее сыграть, очень соскучился.
— Как отнеслись к капитанству Дзюбы?
— Это решение тренера. Он один из самых опытных футболистов, и Артем этого достоин. Шутят ли над Дзюбой? Пока не было. Но вчера было веселое поздравление Черчесова.
— Как вам новая роль Игнашевича?
— Непривычно видеть его в качестве тренера. Он опытный футболист и хороший человек, всегда делает ценные подсказки. Называем его уже по
— Что думаете о конкуренции с Дзюбой и Заболотным?
— Мы разные футболисты что с Дзюбой, что с Заболотным. Я более… если и не хрупкий, то просто игрок другой формации.
— Первый соперник в Лиге наций — сборная Турции. Что знаете о команде?
— Если честно, не так пристально следил за ними. Но играем на выезде, будет тяжело. У нас есть время, мы подготовимся очень хорошо. Едем только за победой.
— Кто прибавил в уверенности после ЧМ?
— Турнир многих изменил. Тот же Дзюба, Черышев и Зобнин вышли на совершенно другой уровень.
***
— Очень рад тому, что я снова в команде, — Рауш, как и Полоз, вышел в приподнятом настроении. — Сейчас у меня нет травмы, я здоров, все идет хорошо.
— Сильно ли изменилась команда?
— Сборная очень хорошо отыграла на домашнем турнире. Но теперь надо двигаться дальше. А так особенно ничего не изменилось. Команда тренируется также усердно, как и раньше.
— Как отнеслись к назначению капитаном Дзюбы?
— Буду краток — он заслужил быть капитаном.
— Следили за немцами на ЧМ?
— Я следил за сборной России и прежде всего рад, что моя команда так выступила.
— Теперь в сборной нет Жиркова. Конкуренция на вашем фланге снизилась?
— Я много играл даже при Жиркове. Либо я, либо Жир выходил на поле. А моя задача сейчас — тренироваться и доказывать, что я заслуживаю выхода на поле.
***
Последним к журналистам вышел Стоцкий.
— Я рад, что перешел в другой клуб, — отметил новичок «Краснодара». — А сейчас счастлив находится в сборной. Чувствуется, что страна лучше стала относится к команде. Это видно.
— Где вас планирует использовать Черчесов — в защите или полузащите?
— Пока не обсуждал свою роль с Черчесовым на поле. Сегодня на тренировке был полузащитником. Но мне без разницы где играть, лишь бы находиться на поле.
— Что знаете о сборной Турции?
— Знаем, что там есть хорошие исполнители, некоторых даже можно назвать звездами. Почти все играют в Европе. У них будет хорошая поддержка. Черчесов расскажет, как играть против них.
— Куда дели накладные усы?
— Не знаю, куда Дзюба их дел!
Павел Гуревич