В сборной Дании будут играть футболисты-любители: всё из-за рекламных прав

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«Вы отправите наш футбол в каменный век», — примерно так характеризуют все происходящее сейчас в Дании. У сборной страны предстоит две важных встречи: старт в Лиге Наций против Уэльса и товарищеская встреча со Словакией. Проблема в том, что основные футболисты команды отказываются ехать на игры из-за конфликта с федерацией футбола.

Суть в том, что DBU (Датская футбольная ассоциация) этим летом пересмотрела соглашения о коммерческих правах. Раньше спонсоры и партнеры получали возможность сотрудничества со всей командой целиком. Сейчас же в федерации захотели продавать и индивидуальные контракты футболистов. Как правило, все деньги за подобные соглашения поступают самим игрокам, иногда свой процент получает клуб. Национальные федерации на футболистах обычно не зарабатывают. И это возмущает основных игроков сборной, в первую очередь ее звезд: Каспера Шмейхеля и Кристиана Эриксена.

Мы хотим заключения коллективного договора и чувствуем большую поддержку. Наша борьба идет за основные права и будущее других футболистов сборной, а не за деньги. Кристиан Эриксен

На стороне игроков выступил Союз футболистов Дании.

Футболисты так оскорбились, что отказались участвовать в ближайших матчах сборной. А это недопустимо для DBU. Дело в том, что меньше года назад женская команда страны не вышла на свой матч против Швеции в рамках протеста против финансовых условий их игр в сборной. Так как игра была официальной, федерацию футбола оштрафовали на 1,5 миллиона долларов. Но помимо штрафа пришло предупреждение об отстранении всех сборных страны от соревнований УЕФА в случае отмены любой другой официальной игры в течение следующих четырех лет.

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Именно поэтому отменять матч сейчас DBU не будет, даже если никто из основных футболистов сборной не приедет на сбор. Пока в федерации хотят решить все миром и даже предложили игрокам национальной команды улучшение бонусов за игры, повышение страховки и условий перелетов и проживания во время нахождения в сборной. Но попутно в DBU ведут переговоры с игроками из третьих лиг, любительского футбола и даже футзала. Уже известно, что из клуба второй датской лиги провели переговоры с двумя футболистами, и те согласились в случае чего приехать в сборную. В том числе 30-летний Кристиан Оффенберг — лучший бомбардир лиги с пятью голами в первых шести матчах сезона.

Главный тренер команды Оге Харейде не будет руководить ей как минимум в Словакии. Федерация посчитала неправильным обязывать его тренировать и работать с теми, кого он не вызывал. Вместо него на скамейке будет Джон Факс Йенсен — автор гола в финале Евро-92.

«Я не занимаю чью-то сторону в этом конфликте. Я просто хочу помочь своей стране, сборной своей страны. И надеюсь, что вся эта ситуация разрешится в ближайшее время.

«Нам надо решать конфликт, а не закапывать самих себя. Мы предлагаем продлить условия прежнего соглашения на один месяц, а дальше обсуждать условия для его изменения. Мы сыграем две игры и все обсудим», — говорит главный спикер протестующих игроков Эриксен.

Но в Словакию основные футболисты не прилетят, это уже подтвердили представители DBU. Директор федерации Клаус Бреттон-Мейер объявил, что матч состоится, но играть в нем будут совсем не те парни, которых привыкли видеть болельщики.

«Мы собрали команду игроков, которые поддерживают Данию. Команду талантливых людей, которые готовы отдать все силы и играть сердцем. Все они представляют 1-й и 2-й дивизионы. В Суперлиге были игроки, готовые приехать в национальную команду, но это могло подвергнуть их давлению со стороны Ассоциации футболистов. Именно поэтому окончательный список игроков на матч со Словакией мы опубликуем только тогда, когда команда будет лететь в самолете. Вдобавок мы дополнительно возьмем на борт спортивного психолога, чтобы помочь футболистам справиться с тем колоссальным давлением, которое на них оказывается», — заявил Бреттон-Мейер.