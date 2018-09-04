Лев ввел комендантский час
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ужесточил правила для своих футболистов, информирует Sportbild.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ужесточил правила для своих футболистов, информирует Sportbild.
Лев взял на себя вину за провальную игру бундестим на чемпионате мира-2018 в России, а также заявил о необходимости перемен в команде. Тренерский штаб команды уже претерпел изменения: помощник тренера Томас Швайдер покинул пост и возглавил скаутскую службу Немецкого футбольного союза.
Теперь перемены произошли и в дисциплине: для игроков национальной команды введен комендантский час. В 0:00 все должны вернуться в отель и разойтись по своим номерам. Запрещено даже находиться в барах отелей.
Ранее сообщалось, что защитник «Челси» Антонио Рюдигер привозил с собой кальян на чемпионат мира в Россию.
На ЧМ-2018 Германия не смогла защитить титул, завоеванный на турнире в Бразилии 4 года назад. Немцы не вышли из группы, заняв 4-е место в квартете с Мексикой, Швецией и Кореей.