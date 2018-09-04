Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии
Хосе Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии, информирует Fox Sports.
Хосе Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии, информирует Fox Sports.
Соглашение аргентинского специалиста с Федерацией колумбийского футбола истекло 31 августа. Во вторник Пекерман сообщил о своем уходе.
— Это наименее подходящее время для разговоров с игроками, они сосредоточены на товарищеских матчах. Поддержите мой выбор, где бы вы ни находились. Я оставил семью, чтоб возглавить сборную Колумбии, — заявил Пекерман на
Аргентинец возглавлял сборную Колумбии с 2012 года. Под его руководством команда на ЧМ-2014 добилась лучшего результата в истории, дойдя до четвертьфинала. На мировом первенстве 2018 года южноамериканцы дошли до 1/8 финала, где проиграли Англии.