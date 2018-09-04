Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии

Источник: РИА "Новости"

Соглашение аргентинского специалиста с Федерацией колумбийского футбола истекло 31 августа. Во вторник Пекерман сообщил о своем уходе.

— Это наименее подходящее время для разговоров с игроками, они сосредоточены на товарищеских матчах. Поддержите мой выбор, где бы вы ни находились. Я оставил семью, чтоб возглавить сборную Колумбии, — заявил Пекерман на пресс-конференции.