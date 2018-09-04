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4 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии

Хосе Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии, информирует Fox Sports.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение аргентинского специалиста с Федерацией колумбийского футбола истекло 31 августа. Во вторник Пекерман сообщил о своем уходе.

— Это наименее подходящее время для разговоров с игроками, они сосредоточены на товарищеских матчах. Поддержите мой выбор, где бы вы ни находились. Я оставил семью, чтоб возглавить сборную Колумбии, — заявил Пекерман на пресс-конференции.

Аргентинец возглавлял сборную Колумбии с 2012 года. Под его руководством команда на ЧМ-2014 добилась лучшего результата в истории, дойдя до четвертьфинала. На мировом первенстве 2018 года южноамериканцы дошли до 1/8 финала, где проиграли Англии.

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