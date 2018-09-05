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11:02 (мск), источник: ТАСС

Португальская бригада арбитров назначена на матч Лиги наций между сборными Турции и России

ТАСС, 5 сентября. Португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диасом обслужит матч Лиги наций по футболу между сборными Турции и России. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Ассистентами Диаса будут Руй Таварес и Пауло Соарес, дополнительными ассистентами — Тиагу Мартинс и Жоау Пиньейру. Четвертым судьей будет Бруну Родригес.

Встреча сборных Турции и России пройдет 7 сентября в Трабзоне.

Лига наций — новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге команды распределены на группы, сборная России выступает в группе 2 лиги В, где сыграет по два матча с командами Турции и Швеции, победитель группы перейдет в лигу А, команда, занявшая третье место, — в лигу С. Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

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