Лёв: Озил закрыл дверь в сборную Германии, его решение не обсуждается
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не считает возможным возвращение полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила в национальную команду страны.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не считает возможным возвращение полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила в национальную команду страны.
«С моей точки зрения, он доступно объяснил уход из сборной, чем сам закрыл дверь. Его решение больше не обсуждается. Не уверен, что он вообще рассматривает вариант возвращения в команду», — приводит слова Лёва Sport Bild.
Напомним, перед началом чемпионата мира—2018 Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что подвергся серьёзной критике в Германии. После вылета национальной сборной Германии из мундиаля Озил объявил о завершении международной карьеры.