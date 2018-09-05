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21:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Лёв: Озил закрыл дверь в сборную Германии, его решение не обсуждается

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не считает возможным возвращение полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила в национальную команду страны.

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Источник: РИА "Новости"

«С моей точки зрения, он доступно объяснил уход из сборной, чем сам закрыл дверь. Его решение больше не обсуждается. Не уверен, что он вообще рассматривает вариант возвращения в команду», — приводит слова Лёва Sport Bild.

Напомним, перед началом чемпионата мира—2018 Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что подвергся серьёзной критике в Германии. После вылета национальной сборной Германии из мундиаля Озил объявил о завершении международной карьеры.

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