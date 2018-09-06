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00:23 (мск), источник: ТАСС

Словацкие футболисты разгромили команду Дании, составленную из игроков низших дивизионов

ТАСС, 5 сентября. Сборная Словакии по футболу одержала домашнюю победу над командой Дании со счетом 3:0 в товарищеском матче.

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Источник: Reuters

Мячи забили Адам Немец (11-я минута), Альберт Русняк (37), автоголом отметился датчанин Адам Фогт (79).

Из-за конфликта Датского футбольного союза с лидерами национальной команды по причине разногласий в вопросе маркетинговых прав в сборную на матч со словаками были вызваны представители второго-третьего дивизионов датского чемпионата и игроки по мини-футболу. В частности, ворота в этой встрече защищал голкипер национальной команды по мини-футболу Кристоффер Хогх.

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Все футболисты в среду дебютировали в составе сборной, в которой не оказалось ни одного представителя элитного дивизиона чемпионата Дании. Также от участия в игре отказался главный тренер команды Оге Харейде, который поддержал бойкот игроков. Его в этом матче заменил Йон Йенсен, забивший в составе сборной Дании в финале чемпионата Европы — 1992 победный гол.

В воскресенье датская команда проведет домашнюю игру против валлийцев в рамках Лиги наций.

Сборная Дании выступала на чемпионате мира в России. Датчане дошли до стадии 1/8 финала, где в серии пенальти уступили будущим финалистам — хорватам (основное и дополнительное время — 1:1).

Словакия 3:0
Первый тайм: 2:0
Дания
5.09.2018, 21:45 матчи: Сборные Anton Malatinsky Stadion (City Arena)
Главные тренеры
Ян Козак Йон Йенсен
Голы
11′ Адам Немец  
37′ Альберт Руснак  
79′ 59071  
Составы
Матуш Козачик  
Роберт Мазань  
Любомир Шатка  
Томаш Губочан  
Патрик Хрошовски  
83′ Мартин Шкртел  
Норберт Дьембер  
45′ Альберт Руснак  
Роберт Мак  
67′ Владимир Вайсс  
Эрик Пачинда  
61′ Марек Хамшик  
Ян Грегуш  
61′ Юрай Куцка  
Ондрей Дуда  
45′ Адам Немец  
Михал Дюриш  
  Кристоффер Хогх
  Даниэль Нильсен
  Николай Йохансен
  Расмус Гаудин
  Кристиан Оффенберг
  Мадс Бертельсен 71′
  Андерс Фенс
  Кристиан Баннис 45′
  Андерс Хунсбалле
  Симон Воллесен 77′
  Кристофер Якобсен
  Расмус Йоханссон 84′
  Кристиан Боммелунн Кристенсен
  Каспер Кемпель 61′
  Адам Фогт
  Оскар Хейбюе 61′
  Даниэль Хольм
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Юлиан Вайнбергер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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