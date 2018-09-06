Словацкие футболисты разгромили команду Дании, составленную из игроков низших дивизионов

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Мячи забили Адам Немец (11-я минута), Альберт Русняк (37), автоголом отметился датчанин Адам Фогт (79).

Из-за конфликта Датского футбольного союза с лидерами национальной команды по причине разногласий в вопросе маркетинговых прав в сборную на матч со словаками были вызваны представители второго-третьего дивизионов датского чемпионата и игроки по мини-футболу. В частности, ворота в этой встрече защищал голкипер национальной команды по мини-футболу Кристоффер Хогх.

Все футболисты в среду дебютировали в составе сборной, в которой не оказалось ни одного представителя элитного дивизиона чемпионата Дании. Также от участия в игре отказался главный тренер команды Оге Харейде, который поддержал бойкот игроков. Его в этом матче заменил Йон Йенсен, забивший в составе сборной Дании в финале чемпионата Европы — 1992 победный гол.

В воскресенье датская команда проведет домашнюю игру против валлийцев в рамках Лиги наций.