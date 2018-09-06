Лига наций начинается! Что это за турнир
В четверг, 6 сентября, стартует новый турнир УЕФА. В первый же день состоится матч грандов: в Мюнхене сразятся бывший и действующий чемпионы мира — сборные Германии и Франции.
В четверг, 6 сентября, стартует новый турнир УЕФА. В первый же день состоится матч грандов: в Мюнхене сразятся бывший и действующий чемпионы мира — сборные Германии и Франции.
Проект нового турнира предложили теперь уже бывший президент УЕФА Мишель Платини и группа его советников. Цель: поднять интерес к играм сборных, свести к минимуму потерявшие значимость товарищеские матчи, не пользующиеся интересом у болельщиков и спонсоров. Через этот турнир можно попасть на чемпионат Европы-2020.
В лиге выступают все 55 сборных, представляющих федерации, входящие в УЕФА. Их в соответствии с коэффициентами национальных команд (не путайте с рейтингом ФИФА) разбили на четыре дивизиона — первый (12 сборных), второй (12), третий (15) и четвертый (16). Использован рейтинг УЕФА по состоянию на 11 октября 2017 года — после завершения отборочных матчей чемпионата мира-2018 (не включая стыковые игры). В таблице коэффициентов национальных команд Европы учли результаты выступлений в отборочных и финальных турнирах ЧМ-2014 и Евро-2016, а также отборочном турнире ЧМ-2018.
Затем в январе этого года все сборные внутри дивизионов с помощью жеребьевки разбили на группы — по четыре в каждом дивизионе.
Первый дивизион (лига А)
Четыре победителя групп выйдут в финальный турнир, который проведут с 5 по 9 июня 2019 года (полуфинал, матч за 3-е место и финал). Четыре аутсайдера опустятся во второй дивизион (лигу В). Четыре лучшие команды (из тех, что не попадут на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.
Есть вероятность, что все 12 сборных из лиги А успешно пройдут отборочный турнир. Тогда эта путевка на Евро-2020 перейдет командам лиги В.
Второй дивизион (лига В)
Четыре победителя групп выйдут в первый дивизион (лигу А), четыре аутсайдера опустятся в третий дивизион (лигу С). Четыре лучшие команды (из тех, что не попадут на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.
Третий дивизион (лига С)
Четыре победителя групп выйдут во второй дивизион (лигу В), четыре аутсайдера опустятся в четвертый дивизион (лигу D). Четыре лучшие команды (из тех, что не попадут на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.
Четвертый дивизион (лига D)
Четыре победителя групп выйдут в третий дивизион (лигу С). Четыре лучшие команды (из тех, что не попадут на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.
Матчи группового турнира пройдут в 2018-м в следующие сроки:
1-й тур. 6 — 8 сентября.
2-й тур. 9 — 11 сентября.
3-й тур. 11 — 13 октября.
4-й тур. 14 — 16 октября.
5-й тур. 15 — 17 ноября.
6-й тур. 18 — 20 ноября.
Стыковые матчи за четыре путевки на Евро-2020 должны состояться с 26 по 31 марта 2020 года.
К тому времени уже завершится отборочный турнир первенства континента: его игры пройдут с марта по ноябрь 2019-го. По итогам определятся 20 обладателей путевок — по две лучшие команды из 10 групп, по которым распределят 55 команд (по пять или шесть в каждой). Жеребьевка отборочного турнира запланирована на 2 декабря 2018 года (в Дублине).
Новое соревнование УЕФА только кажется второстепенным и менее значимым, чем основной отборочный турнир чемпионата Европы. На самом деле это не так.
В июле будущего года, если планы ФИФА не изменятся, состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2022. И перед ней команды тоже будут «посеяны» — только уже на основании рейтинга ФИФА, в котором мы занимаем не самое высокое место. Это может привести к тому, что сборная России окажется в группе с двумя серьезными соперниками, что значительно осложнит перспективы попадания в Катар.
Потому желательно отнестись к Лиге наций всерьез и набирать очки в каждой из встреч.
В четверг, 6 сентября в Лиге наций встречаются.
Лига наций A.
Группа 1. Германия — Франция. 6 сентября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 21.45. Судья: Орсато (Италия).
Лига наций B.
Группа 1. Чехия — Украина. 6 сентября.
Группа 4. Уэльс — Ирландия. 6 сентября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити». 21.45. Судья: Тюрпен (Франция).
Лига наций C.
Группа 3. Словения — Болгария. 6 сентября. Любляна. Стадион «Стожице». 21.45. Судья: Масса (Италия).
Норвегия — Кипр. 6 сентября. Осло. Стадион «Уллеваль». 21.45. Судья: Ковач (Румыния).
Лига наций D.
Группа 1. Казахстан — Грузия. 6 сентября. Астана. Стадион «Астана Арена». 17.00. Судья: Халил Умут Мелер (Турция).
Латвия — Андорра. 6 сентября. Рига. Стадион «Даугава». 21.45. Судья: Кеннеди (Северная Ирландия).
Группа 4. Армения — Лихтенштейн. 6 сентября. Ереван. Республиканский стадион. 19.00. Судья: Йорги (Албания).
Гибралтар — Македония. 6 сентября. Гибралтар. Стадион «Виктория». 21.45. Судья: Мое (Дания).