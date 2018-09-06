Сборная РФ по пляжному футболу стартует в суперфинале Евролиги

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На предварительном этапе россияне в группе B, как и в суперфинале год назад, сыграют с командами Украины (6 сентября), Италии (7 сентября) и Белоруссии (8 сентября), а в группе А выступят сборные Португалии, Швейцарии, Испании и Азербайджана. 9 сентября пройдут матчи за седьмое, пятое и третье места, а победители квартетов встретятся в финале.

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Подопечные Михаила Лихачева являются одними из фаворитов соревнований. Подтверждением этому является то, что россияне — пятикратные победители суперфинала и будут защищать чемпионство, добытое год назад. В высший дивизион турнира, проводящегося с 1998 года, сборная России пробилась в 2007 году, с ходу выиграла бронзу и вот уже 11 лет подряд завоевывает места на пьедестале. Наряду с Россией еще две команды пять раз выигрывали Евролигу — сборные Португалии и Испании, по разу чемпионами становились команды Франции, Италии, Швейцарии, Украины и Германии.

Нынешний розыгрыш турнира стартовал 22 июня. Он вместил в себя пять предварительных этапов: в Азербайджане, Португалии, России, Белоруссии и Германии. Россияне выиграли свой этап в Москве, возглавив по потерянным очкам сводную таблицу, но по итогам заключительного этапа, выступая в экспериментальном составе, уступили в ней лидерство испанцам.

Шесть чемпионов мира в составе

В сборной России присутствуют шесть игроков ставшего в этом году четырехкратным чемпионом России петербургского «Кристалла», четыре футболиста бронзового призера чемпионата страны столичного «Спартака» и двое игроков «Локомотива». Два футболиста красно-белых, Андрей Новиков и Федор Земсков, дебютировали в сборной в этом году.