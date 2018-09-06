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19:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России победила Украину в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Сборная России победила национальную команду Украины в первом матче группы 2 Суперфинала Евролиги по пляжному футболу — 6:0.

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Хет-трик в этой встрече оформил Федор Земсков. Также забитыми мячами отметились Алексей Макаров, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный.

Соперниками россиян по группе 2 являются Украина, Италия и Белоруссия.

Евролига по пляжному футболу — это коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. Сборная России становилась победителем в 2009, 2011, 2013, 2014 и 2017 годах.

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