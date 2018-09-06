Сборная России победила Украину в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Хет-трик в этой встрече оформил Федор Земсков. Также забитыми мячами отметились Алексей Макаров, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный.

Евролига по пляжному футболу — это коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. Сборная России становилась победителем в 2009, 2011, 2013, 2014 и 2017 годах.