Молодежные футбольные сборные Беларуси и Молдовы сыграли вничью в отборочном матче к ЧЕ-2019

Игра в группе 1 состоялась в городе Оргеев. Первый тайм остался за белорусской командой. Точными ударами отметились Макс Эбонг и Евгений Шевченко. После перерыва команда Молдовы сравняла счет — 2:2.

Футболисты Беларуси и Молдовы в текущем отборочном цикле встречались 10 октября 2017 года в Борисове, хозяева поля были сильнее — 3:1.

В отборочной группе 1 белорусские футболисты занимают четвертое место: Греция — 19 очков (7 матчей), Хорватия — 16 (7), Чехия — 13 (7), Беларусь — 11 (7), Молдова — 4 (8), Сан-Марино — 0 (8).