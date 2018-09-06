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20:25 (мск), источник: БЕЛТА

Молодежные футбольные сборные Беларуси и Молдовы сыграли вничью в отборочном матче к ЧЕ-2019

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежные сборные Беларуси и Молдовы по футболу сыграли вничью (2:2) в отборочном цикле чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра в группе 1 состоялась в городе Оргеев. Первый тайм остался за белорусской командой. Точными ударами отметились Макс Эбонг и Евгений Шевченко. После перерыва команда Молдовы сравняла счет — 2:2.

Футболисты Беларуси и Молдовы в текущем отборочном цикле встречались 10 октября 2017 года в Борисове, хозяева поля были сильнее — 3:1.

В отборочной группе 1 белорусские футболисты занимают четвертое место: Греция — 19 очков (7 матчей), Хорватия — 16 (7), Чехия — 13 (7), Беларусь — 11 (7), Молдова — 4 (8), Сан-Марино — 0 (8).

Следующий матч в квалификации к чемпионату Европы белорусская «молодежка» проведет 10 сентября в Гродно на стадионе «Неман» против сборной Хорватии.

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