Дания сыграет с Уэльсом сильнейшим составом, конфликт с федерацией отложен

Ранее из-за конфликта Датского футбольного союза с лидерами национальной команды по причине разногласий в вопросе имиджевых прав игроки отказались выходить на поле в ближайших матчах. В сборную на товарищескую встречу со Словакией (0:3), которая состоялась вчера, были вызваны представители низших дивизионов датского чемпионата и игроки по мини-футболу.