Текущие события
Футбол. Лига наций
6.09
Германия0
Франция0
Футбол. Лига наций
6.09
Чехия1
Украина2
Футбол. Лига наций
6.09
Уэльс4
Ирландия1
Футбол. Лига наций
6.09
Словения1
Болгария2
Футбол. Лига наций
6.09
Норвегия2
Кипр0
Футбол. Лига наций
6.09
Латвия0
Андорра0
Футбол. Лига наций
6.09
Гибралтар0
Македония2
Футбол. Сборные
6.09
Португалия1
Хорватия1
Футбол. Сборные
6.09
Австрия2
Швеция0
Футбол. Сборные
6.09
Нидерланды2
Перу1
Футбол. Лига наций
6.09
Армения2
Лихтенштейн1
Футбол. Сборные
6.09
Бахрейн1
Филиппины1
Футбол. Сборные
6.09
Иордания0
Ливан1
Футбол. Сборные
6.09
Узбекистан1
Сирия1
Футбол. Лига наций
6.09
Казахстан0
Грузия2
Футбол. Сборные
6.09
Киргизия1
Палестина1
Футбол. Сборные
6.09
Бангладеш1
Пакистан0
Футбол. Сборные
6.09
Непал4
Бутан0
Футбол. Сборные
6.09
Монголия1
Гуам1
Все события
Фоторепортажи
7«Кресты». Черный список «Спартака» Карреры
8Восемь голов «Барселоны» и другие события выходных
6 сентября, источник: Чемпионат.com

Дания сыграет с Уэльсом сильнейшим составом, конфликт с федерацией отложен

Датский футбольный союз достиг временного соглашения с ведущими игроками страны, национальная команда сыграет в матче Лиги наций с Уэльсом сильнейшим составом, информирует издание BBC.

Наверх
Источник: Reuters

Ранее из-за конфликта Датского футбольного союза с лидерами национальной команды по причине разногласий в вопросе имиджевых прав игроки отказались выходить на поле в ближайших матчах. В сборную на товарищескую встречу со Словакией (0:3), которая состоялась вчера, были вызваны представители низших дивизионов датского чемпионата и игроки по мини-футболу.

Сегодня стороны достигли договорённости о том, что обсуждение вопроса имиджевых прав будет отложено до 10 сентября, а с Уэльсом 9 сентября сыграют все сильнейшие игроки.

Уэльс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Дания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Самые красивые болельщицы на российских стадионах! Они прекрасны!
Сборная, ты — тоже наследие ЧМ!
Капитан московского «Динамо» Никулин вошел в историю КХЛ
Какой будет встреча Медведевой и Тутберидзе?
Сборная России проиграла Израилю на Кубке Кондрашина и Белова
Франция сыграла вничью с Германией в матче 1-го тура Лиги наций
Манчини: Лига наций поможет раскрыться молодым игрокам
Орлов: Дзюба правильно сделал, что не уехал в Англию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь