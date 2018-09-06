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6 сентября, источник: ТАСС

Тренер сборной Шотландии по футболу призвал брать пример с команды России

ТАСС, 6 сентября. Национальная команда Шотландии по футболу должна брать пример со сборной России. Такое мнение высказал главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш, которого цитирует Би-би-си.

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Источник: Reuters

«Россияне в семи играх перед чемпионатом мира — 2018 не одержали ни одной победы, но посмотрите к какому результату это в итоге привело, — отметил Маклиш. — Из-за результатов российский тренер подвергся серьезной критике перед чемпионатом мира, но команда сплотилась и показала фантастический результат на самом турнире. Чтобы стать лучше, нам надо следовать примеру таких команд и играть с сильнейшими сборными».

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Сборная России впервые в новейшей истории дошла до четвертьфинала чемпионата мира. Национальная команда под руководством Станислава Черчесова в групповом раунде домашнего турнира обыграла команды Саудовской Аравии (5:0), Египта (3:1), а также уступила уругвайцам (0:3). В 1/8 финала хозяева турнира обыграли в серии пенальти испанцев (1:1, 4:3 — пенальти), в четвертьфинале по пенальти уступили хорватам (2:2, 3:4 — пенальти).

Сборная Шотландии 7 сентября дома проведет товарищеский матч с бронзовым призером чемпионата мира — командой Бельгии. Шотландцы не участвовали в европейских и мировых первенствах с 1998 года.

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