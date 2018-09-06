Тренер сборной Шотландии по футболу призвал брать пример с команды России

«Россияне в семи играх перед чемпионатом мира — 2018 не одержали ни одной победы, но посмотрите к какому результату это в итоге привело, — отметил Маклиш. — Из-за результатов российский тренер подвергся серьезной критике перед чемпионатом мира, но команда сплотилась и показала фантастический результат на самом турнире. Чтобы стать лучше, нам надо следовать примеру таких команд и играть с сильнейшими сборными».