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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборные Португалии и Хорватии не выявили победителя в товарищеском матче

Сборные Португалии и Хорватии не выявили победителя в товарищеском матче. Встреча прошла в Фару на стадионе «Алгарве» и завершилась со счётом 1:1.

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Источник: Reuters

На 18-й минуте португальцы ошиблись перед своей штрафной, Марко Ливайя подрезал мяч на Матео Ковачича, тому помешали пробить, но отскок был за Иваном Перишичем, который с лёта пробил в ближний угол.

На 32-й минуте прошёл стремительный розыгрыш углового и навес Пицци точно на голову Пепе, который подправил мяч в угол ворот, Ловре Калинич даже не среагировал.

Напомним, на чемпионате мира в России, который прошёл этим летом, сборная Португалии дошла до 1/8 финала, где уступила Уругваю (1:2), а хорваты в финале турнира потерпели поражение от Франции (2:4).

Португалия 1:1
Первый тайм: 1:1
Хорватия
6.09.2018, 21:45 матчи: Сборные Algarve
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Златко Далич
Голы
32′ Пепе 3
4 Иван Перишич 18′
Составы
Руй Патрисиу 1
Жоау Канселу  
Рубен Диаш 13
Пепе 3
Мариу Руй 19
86′ Рубен Невеш  
Ренату Санчеш  
46′ Бернарду Силва  
Желсон Мартинш 18
72′ 81′ Виллиам Карвалью 14
Сержиу Оливейра  
61′ Луиш Мигел Пиззи  
Бруну Фернандеш 16
69′ Арминду Брума  
Маркуш Лопеш  
89′ Андре Силва 9
Жедсон Фернандеш  
12 Ловре Калинич
  Борна Баришич
  Матей Митрович
8 Матео Ковачич 41′
19 Милан Бадель
2 Шиме Врсалько 46′
  Антонио Милич
21 Домагой Вида 35′
13 Тин Едвай
10 Лука Модрич 55′
  Марио Пашалич
20 Марко Пьяца 72′
  Марко Рог
  Марко Ливая 57′
  Иван Сантини
4 Иван Перишич 63′ 30′
  Дуйе Чоп
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1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
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