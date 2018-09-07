Сборные Португалии и Хорватии не выявили победителя в товарищеском матче

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На 18-й минуте португальцы ошиблись перед своей штрафной, Марко Ливайя подрезал мяч на Матео Ковачича, тому помешали пробить, но отскок был за Иваном Перишичем, который с лёта пробил в ближний угол.

На 32-й минуте прошёл стремительный розыгрыш углового и навес Пицци точно на голову Пепе, который подправил мяч в угол ворот, Ловре Калинич даже не среагировал.