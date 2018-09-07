Сборные Португалии и Хорватии не выявили победителя в товарищеском матче
Сборные Португалии и Хорватии не выявили победителя в товарищеском матче. Встреча прошла в Фару на стадионе «Алгарве» и завершилась со счётом 1:1.
Сборные Португалии и Хорватии не выявили победителя в товарищеском матче. Встреча прошла в Фару на стадионе «Алгарве» и завершилась со счётом 1:1.
На 18-й минуте португальцы ошиблись перед своей штрафной, Марко Ливайя подрезал мяч на Матео Ковачича, тому помешали пробить, но отскок был за Иваном Перишичем, который с лёта пробил в ближний угол.
На 32-й минуте прошёл стремительный розыгрыш углового и навес Пицци точно на голову Пепе, который подправил мяч в угол ворот, Ловре Калинич даже не среагировал.
Напомним, на чемпионате мира в России, который прошёл этим летом, сборная Португалии дошла до 1/8 финала, где уступила Уругваю (1:2), а хорваты в финале турнира потерпели поражение от Франции (2:4).
|Португалия
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1:1
Первый тайм: 1:1
|Хорватия
|Фернанду Сантуш
|Златко Далич
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)