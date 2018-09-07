Дубль Депая принёс Нидерландам победу над Перу, Австрия обыграла Швецию

Источник: AFP 2018

На 13-й минуте Педро Акино открыл счёт, результативную передачу записал на свой счёт игрок «Краснодара» Кристиан Куэва. В середине второго тайма Мемфис Депай сравнял счёт, а на 83-й минуте оформил дубль и принёс голландцам победу.

В параллельном товарищеском матче Австрия дома победила Швецию — 2:0. На 11-й минуте Филип Хеландер забил в свои ворота, а во втором тайме Давид Алаба закрепил победу хозяев.