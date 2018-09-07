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00:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Депая принёс Нидерландам победу над Перу, Австрия обыграла Швецию

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Перу в товарищеском матче. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2018

На 13-й минуте Педро Акино открыл счёт, результативную передачу записал на свой счёт игрок «Краснодара» Кристиан Куэва. В середине второго тайма Мемфис Депай сравнял счёт, а на 83-й минуте оформил дубль и принёс голландцам победу.

В параллельном товарищеском матче Австрия дома победила Швецию — 2:0. На 11-й минуте Филип Хеландер забил в свои ворота, а во втором тайме Давид Алаба закрепил победу хозяев.

Напомним, сборные Нидерландов и Австрии не принимали участия в ЧМ-2018, команда Перу не смогла преодолеть групповой этап турнира, а шведы дошли до четвертьфинала.

Нидерланды 2:1
Первый тайм: 0:1
Перу
6.09.2018, 21:45 матчи: Сборные Johan Cruijff ArenA
Главные тренеры
Роналд Куман Рикардо Гарека
Голы
60′ Мемфис Депай  
83′ Мемфис Депай  
23 Педро Акино 13′
Составы
Яспер Силлессен 1
Маттейс де Лигт 3
Виргил ван Дейк 4
Дэйли Блинд 5
Мемфис Депай 9
72′ Кенни Тете 2
Дарил Янмат 12
46′ Джорджиньо Вайналдум 6
Дэйви Преппер 16
85′ Руд Вормер 7
Джастин Клюйверт 22
46′ Кевин Стротман 8
Френки де Йонг 23
62′ Весли Снайдер 10
Квинси Промес 20
86′ Райан Бабел 11
Тонни Вилхена 21
1 Педро Гальесе 41′
15 Кристиан Рамос
17 Луис Адвинкула
22 Нильсон Лойола
8 Кристиан Куэва
10 Джефферсон Фарфан
4 Андерсон Сантамария 75′ 69′
25 Луис Абрам
6 Мигель Трауко 59′
7 Рэй Сандоваль
19 Йосимар Йотун 89′
16 Вильдер Картахена
23 Педро Акино 79′
16 Серхио Пенья
18 Андре Каррильо 68′
14 Орасио Калькатерра
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0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
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