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16:02 (мск), источник: ТАСС

«Матч ТВ» в прямом эфире покажет товарищескую игру сборных России и Чехии по футболу

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Федеральный канал «Матч ТВ» и премиальный футбольный канал «Матч Премьер» в прямом эфире покажут товарищескую игру сборных России и Чехии по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Матч ТВ».

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Встреча состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону, начало трансляции — 18:30 мск. Матч прокомментируют Нобель Арустамян и Александр Шмурнов. Трансляцию игры также можно будет увидеть на digital-площадках matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб». На следующий день в 13:40 мск в эфире «Матч ТВ» выйдет специальный репортаж «Россия — Чехия. Live», в котором будет полный обзор игрового дня, интервью с футболистами сборной России и экспертный разбор интересных моментов.

В пятницу состоится первая игра сборной России после чемпионата мира. Российские футболисты дебютируют в новом турнире Лиге наций против команды Турции. Начало встречи в 21:45 мск, прямую трансляцию игры проведут Первый канал и канал «Матч! Футбол 1».

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