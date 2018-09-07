«Матч ТВ» в прямом эфире покажет товарищескую игру сборных России и Чехии по футболу

Встреча состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону, начало трансляции — 18:30 мск. Матч прокомментируют Нобель Арустамян и Александр Шмурнов. Трансляцию игры также можно будет увидеть на digital-площадках matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч! Клуб». На следующий день в 13:40 мск в эфире «Матч ТВ» выйдет специальный репортаж «Россия — Чехия. Live», в котором будет полный обзор игрового дня, интервью с футболистами сборной России и экспертный разбор интересных моментов.