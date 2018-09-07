Зане покинул расположение сборной Германии и пропустит матч с Перу

Источник: AFP 2018

«Лерой Зане после разговора с главным тренером команды Йоахимом Лёвом покинул расположение сборной Германии по личным причинам и не будет доступен для участия в товарищеском матче со сборной Перу», — говорится в сообщении пресс-службы сборной Германии.

Накануне сборная Германии в матче 1-го тура Лиги наций в группе 1 сыграла на своём поле вничью с командой Франции (0:0). Зане вышел на поле на 83-й минуте вместо нападающего Марко Ройса.