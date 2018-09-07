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18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Зане покинул расположение сборной Германии и пропустит матч с Перу

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане покинул расположение сборной Германии и не примет участия в товарищеской встрече со сборной Перу, которая состоится 9 сентября, сообщает пресс-служба немецкой команды в «Твиттере».

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Источник: AFP 2018

«Лерой Зане после разговора с главным тренером команды Йоахимом Лёвом покинул расположение сборной Германии по личным причинам и не будет доступен для участия в товарищеском матче со сборной Перу», — говорится в сообщении пресс-службы сборной Германии.

Накануне сборная Германии в матче 1-го тура Лиги наций в группе 1 сыграла на своём поле вничью с командой Франции (0:0). Зане вышел на поле на 83-й минуте вместо нападающего Марко Ройса.

Напомним, что летом Зане пропустил чемпионат мира 2018 года, так как не получил приглашения в национальную команду.

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