Зане покинул расположение сборной Германии и пропустит матч с Перу
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане покинул расположение сборной Германии и не примет участия в товарищеской встрече со сборной Перу, которая состоится 9 сентября, сообщает
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане покинул расположение сборной Германии и не примет участия в товарищеской встрече со сборной Перу, которая состоится 9 сентября, сообщает
«Лерой Зане после разговора с главным тренером команды Йоахимом Лёвом покинул расположение сборной Германии по личным причинам и не будет доступен для участия в товарищеском матче со сборной Перу», — говорится в сообщении
Накануне сборная Германии в матче 1-го тура Лиги наций в группе 1 сыграла на своём поле вничью с командой Франции (0:0). Зане вышел на поле на 83-й минуте вместо нападающего Марко Ройса.
Напомним, что летом Зане пропустил чемпионат мира 2018 года, так как не получил приглашения в национальную команду.