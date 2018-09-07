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22:02 (мск), источник: ТАСС

Бывший главный тренер сборной России Хиддинк возглавил олимпийскую команду Китая

ТАСС, 7 сентября. Бывший главный тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк возглавил олимпийскую сборную Китая. Об этом сообщил сам 71-летний специалист, которого цитирует издание AD.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Я практически ушел на пенсию, но это отличная работа», — сказал Хиддинк.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год, под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2008 года. В 2012 году он возглавил махачкалинский «Анжи», который привел к бронзовым медалям чемпионата России сезона-2012/13. Последним местом работы голландского специалиста был английский «Челси», который он возглавлял с декабря 2015 года по июль 2016-го в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

В последний раз команда Китая по футболу принимала участие в Олимпиаде в 2008 году на домашних Играх в Пекине. В 2020 году Олимпиада пройдет в Токио.

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