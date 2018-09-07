Бывший главный тренер сборной России Хиддинк возглавил олимпийскую команду Китая

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год, под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2008 года. В 2012 году он возглавил махачкалинский «Анжи», который привел к бронзовым медалям чемпионата России сезона-2012/13. Последним местом работы голландского специалиста был английский «Челси», который он возглавлял с декабря 2015 года по июль 2016-го в качестве исполняющего обязанности главного тренера.