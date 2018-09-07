Сборная России по пляжному футболу проиграла итальянцам в матче Суперфинала Евролиги

Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды забитыми мячами отметились Дмитрий Шишин (9-я минута), Федор Земсков (15), Андрей Новиков (19), Юрий Крашенинников (23) Артур Папоротный (25). У итальянцев отличились Дарио Рамачиотти (10, 24), Габриэле Гори (13, 28), Эммануэлу Зурло (30) и Симоне Маринай (38). В другом матче группы 2 сборная Белоруссии в дополнительное время обыграла команду Украины со счетом 2:1.

После двух туров сборная Россия занимает второе место, набрав три очка. Итальянцы с пятью очками идут первыми, белорусы — третьими (2), украинцы — четвертыми (0). В третьем туре, матчи которого пройдут в субботу, сборная России сыграет с командой Белоруссии, итальянцы — с украинцами.

В группе 1 во втором туре сборная Португалии обыграла команду Азербайджана со счетом 9:0, испанцы оказались сильнее швейцарцев — 4:3. Первое место в группе делят сборные Испании и Португалии, набравшие по шесть очков, азербайджанцы и швейцарцы очков не набрали.