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22:08 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по пляжному футболу проиграла итальянцам в матче Суперфинала Евролиги

ТАСС, 7 сентября. Сборная России в дополнительное время проиграла команде Италии со счетом 5:6 в матче второго тура группового этапа Суперфинала Евролиги по пляжному футболу. Соревнования проходят в итальянском Альгеро.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды забитыми мячами отметились Дмитрий Шишин (9-я минута), Федор Земсков (15), Андрей Новиков (19), Юрий Крашенинников (23) Артур Папоротный (25). У итальянцев отличились Дарио Рамачиотти (10, 24), Габриэле Гори (13, 28), Эммануэлу Зурло (30) и Симоне Маринай (38). В другом матче группы 2 сборная Белоруссии в дополнительное время обыграла команду Украины со счетом 2:1.

После двух туров сборная Россия занимает второе место, набрав три очка. Итальянцы с пятью очками идут первыми, белорусы — третьими (2), украинцы — четвертыми (0). В третьем туре, матчи которого пройдут в субботу, сборная России сыграет с командой Белоруссии, итальянцы — с украинцами.

В группе 1 во втором туре сборная Португалии обыграла команду Азербайджана со счетом 9:0, испанцы оказались сильнее швейцарцев — 4:3. Первое место в группе делят сборные Испании и Португалии, набравшие по шесть очков, азербайджанцы и швейцарцы очков не набрали.

На групповом этапе команды играют в один круг. Победители квартетов сыграют в финале, вторые команды — в матче за третье место, третьи — за пятое, четвертые — за седьмое. Евролига по пляжному футболу — коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. Сборная России становилась победителем в 2009, 2011, 2013, 2014 и 2017 годах.

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