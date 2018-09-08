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10:59 (мск), источник: ТАСС

Сборная Бразилии по футболу в товарищеском матче обыграла команду США

ТАСС, 8 сентября. Бразильские футболисты оказались сильнее сборной США в своем первой встрече после окончания чемпионата мира в России. Товарищеский матч проходил в американском городе Ист-Рутерфорд.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Бразилии. Первый мяч во встрече забил нападающий английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино, отличившийся на 11-й минуте с передачи полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты. Второй гол на счету форварда бразильцев и французского ПСЖ Неймара. Капитан команды реализовал пенальти, назначенный за фол против Фабиньо, на 43-й минуте матча.

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Встреча стала 20-й в истории противостояния этих сборных. Бразильцы одержали 19-ю победу, тогда как на счету американцев всего один положительный результат. Сборная США обыграла команду Бразилии в 1998 году в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ.

Матч стал первым для бразильских футболистов после окончания чемпионата мира. На турнире в России подопечные Тите дошли до стадии четвертьфинала, где уступили команде Бельгии, которая в итоге стала бронзовым призером мирового первенства. Следующий свой матч бразильцы проведу 12 сентября — их соперником станет сборная Сальвадора.

Сборная США не смогла пробиться на чемпионат мира. Команда не вышла в финальную стадию турнира впервые с 1986 года. Американцы принимали участие на всех мировых первенствах, начиная с ЧМ-1990 в Италии. Сборная США также проведет свою следующую встречу 12 сентября, в которой встретится с командой Мексики.

США 0:2
Первый тайм: 0:2
Бразилия
8.09.2018, 03:00 матчи: Сборные MetLife Stadium
Главные тренеры
Дэйв Сарачан Тите
Голы
  Роберту Фирмину 11′
  Неймар 42′
Составы
Зак Стеффен 1
ДеАндре Йедлин 2
Мэтт Миязга 3
Джон Брукс 6
Энтони Робинсон 17
Тайлер Адамс 4
83′ Уэстон Маккенни 8
Кристиан Рольдан 10
55′ Пол Арриола 14
Тимоти Веа 11
55′ Джулиан Грин 16
Келлин Акоста 23
83′ Уил Трапп 20
Марко Дельгадо 25
70′ Бобби Вуд 7
Гьяси Зардес 9
1 Алиссон
13 Маркиньюс
14 Филипе Луис
2 Фабинью
5 Каземиру
4 Тиагу Силва 80′
3 Андерсон Витал да Силва Деде
11 Филиппе Коутинью 71′
17 Лукас Пакета
19 Фред 60′
15 Артур
7 Дуглас Коста 61′
19 Виллиан
10 Неймар 80′
21 Эвертон
21 Роберту Фирмину 75′
9 Ришарлисон
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 4
6 Угловые 3
12 Фолы 12
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Фернандо Герреро (Мексика)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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