Аргентина без Месси обыграла Гватемалу
Сборная Аргентины выиграла у Гватемалы в товарищеском матче (3:0).
Сборная Аргентины выиграла у Гватемалы в товарищеском матче (3:0).
Голами отметились Гонсало Мартинес, Джовани Ло Сельсо и Джованни Симеоне. Все мячи были забиты в первом тайме.
Напомним, главная звезда Аргентины Лионель Месси не был вызван на сентябрьские игры.
Товарищеский матч.
Гватемала — Аргентина — 0:3 (0:3).
Голы: Г. Мартинес, 27 — с пенальти (0:1). Ло Сельсо, 35 (0:2). Симеоне, 44 (0:3).
Гватемала: Мотта, Моралес, Э. Васкес (Хименес, 46), Морейра, Янс (Гальярдо, 46), Де Леон, Р. Саравия (Маркес Орельяна, 59), Контрерас (Макаль, 70), Варгас Гарсия (Перес, 46), Норалес (Себальос, 63), Х. Мартинес.
Аргентина: Рульи, Тальяфико, Р. Саравия, Пеццела (Франко, 56), Мори (Каннеманн, 66), Ло Сельсо, Паредес (Аскасибар, 46), Г. Мартинес (Ф. Васкес, 56), Павон (Варгас, 46), Паласиос (Серви, 66), Симеоне.
Предупреждения: Норалес, 51. Контрерас, 58. Ф. Васкес, 63. Маркес Орельяна, 70. Тальяфико, 79. Симеоне, 90+1.
|Вальтер Клавери
|Лионель Скалони
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|8
|15
|Фолы
|24
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Эктор Родригес (Гондурас)