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17:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аргентина без Месси обыграла Гватемалу

Сборная Аргентины выиграла у Гватемалы в товарищеском матче (3:0).

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Источник: AP 2018

Голами отметились Гонсало Мартинес, Джовани Ло Сельсо и Джованни Симеоне. Все мячи были забиты в первом тайме.

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Напомним, главная звезда Аргентины Лионель Месси не был вызван на сентябрьские игры.

Товарищеский матч.

Гватемала — Аргентина — 0:3 (0:3).

Голы: Г. Мартинес, 27 — с пенальти (0:1). Ло Сельсо, 35 (0:2). Симеоне, 44 (0:3).

Гватемала: Мотта, Моралес, Э. Васкес (Хименес, 46), Морейра, Янс (Гальярдо, 46), Де Леон, Р. Саравия (Маркес Орельяна, 59), Контрерас (Макаль, 70), Варгас Гарсия (Перес, 46), Норалес (Себальос, 63), Х. Мартинес.

Аргентина: Рульи, Тальяфико, Р. Саравия, Пеццела (Франко, 56), Мори (Каннеманн, 66), Ло Сельсо, Паредес (Аскасибар, 46), Г. Мартинес (Ф. Васкес, 56), Павон (Варгас, 46), Паласиос (Серви, 66), Симеоне.

Предупреждения: Норалес, 51. Контрерас, 58. Ф. Васкес, 63. Маркес Орельяна, 70. Тальяфико, 79. Симеоне, 90+1.

Гватемала 0:3
Первый тайм: 0:3
Аргентина
8.09.2018, 06:00 матчи: Сборные Los Angeles Memorial Coliseum
Главные тренеры
Вальтер Клавери Лионель Скалони
Голы
  Гонсало Мартинес 27′
  Джовани Ло Сельсо 35′
  Джованни Симеоне 44′
Составы
Пауло Мотта 12
Эктор Морейра 5
Рафаэль Моралес 14
Брандон Де Леон 11
Хосе Мартинес 18
46′ Элиас Васкес 3
Кристиан Хименес 2
46′ Аллен Янс 17
Карлос Гальярдо 22
59′ Родриго Саравия 6
70′ Хонатан Маркес Орельяна 8
58′ 70′ Хосе Контрерас 10
Эдгар Макаль 16
46′ Хорхе Варгас Гарсия 15
Уилбер Перес  
51′ 63′ Кевин Норалес 19
Марвин Себальос 7
23 Херонимо Рульи
3 Николас Тальяфико 79′
18 Ренсо Саравия
20 Джовани Ло Сельсо
19 Джованни Симеоне 90+1′
6 Херман Пеццела 56′
28 Алан Франко
13 Рамиро Фунес Мори 66′
17 Вальтер Каннеманн
5 Леандро Паредес 46′
15 Сантьяго Аскасибар
22 Кристиан Павон 46′
26 Матиас Варгас
27 Гонсало Мартинес 56′
25 Франко Васкес 63′
29 Эксекиэль Паласиос 66′
24 Франко Серви
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
2 Угловые 8
15 Фолы 24
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Эктор Родригес (Гондурас)
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