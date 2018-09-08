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15:35 (мск), источник: Интерфакс

Российского футболиста Черышева в Испании стали проверять на допинг

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Испанские антидопинговые службы начали проверку на применение полузащитником «Валенсии» и сборной России по футболу Денисом Черышевым запрещенных препаратов, сообщает The Telegraph.

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Источник: Reuters

Отмечается, что поводом для проверки стали высказывания отца игрока, бывшего российского футболиста Дмитрия Черышева о том, что его сын некоторое время назад, еще до чемпионата мира-2018 в России, принимал «гормоны роста».

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30 июня нынешнего года Российский футбольный союз выступал с заявлением, в котором ведомство опровергло факт применения Черышевым-младшим запрещенных препаратов.

«Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искаженной одним из СМИ и ошибочно распространенной в июле 2017 года. Речь идет о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами “Вильрреала” богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещенным субстанциям», — говорилось в сообщении РФС.

«Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию «лечением с использованием гормонов роста», что в корне искажает суть сказанного. Это подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ.

При этом отмечаем, что информация о ходе лечения потенциального игрока сборной еще в прошлом году была проверена медицинским комитетом РФС, и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было.
РФС.

Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование каких-либо субстанций и оповещения испанского антидопингового агентства не было", — подчеркнули в РФС.

В тот же день появились высказывания самого Дмитрия Черышева, который также сослался на неверную интерпретацию журналистом его слов.

«Во-первых, я могу честно сказать, не знаю, откуда вообще это все было написано. Во-вторых, журналист не то чтобы перепутал. Как можно было написать, что я якобы по несогласованности сказал клубу. Такого вообще не может быть. Самое главное! Я профессионал и футбольный человек и знаю, о каких словах идет речь. Ничего такого не было. Журналист полностью все перепутал. Поэтому это все ерунда», — приводил слова Дмитрия Черышева «Чемпионат».

Денис Черышев стал одним из героев ЧМ-2018, он провел четыре гола в пяти матчах. По окончании чемпионата мира перешел на правах аренды из «Вильярреала» в «Валенсию» (обе — Испания).

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