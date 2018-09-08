Сборная России в Ростове: без Дзюбы и Кудряшова

Источник: РИА "Новости"

География сентябрьских вояжей сборной России оказалась довольно щадящей — перелет из восточной Турции на Дон занимает всего час с четвертью. Зато уже через месяц турнирная география подарит пару парадоксов: октябрьские соперники российской команды доберутся к ней в гости куда быстрее, чем она сама — шведам лететь в Калининград от силы час, туркам в Сочи часа полтора, а вот команде Черчесова придется изрядно помотаться по стране, хотя между матчами всего три дня.

Но пока команда приземлилась в Ростове уже через три часа после победного финального свистка в Трабзоне. Переезд из вынесенного теперь далеко за город нового аэропорта Ростова занял почти столько же, сколько перелет — и в пятом часу утра игроки оказались наконец в гостиничных номерах. Впрочем, Кудряшов и Дзюба стали их обитателями ненадолго: из-за полученных в Трабзоне повреждений оба вместо подготовки к игре с Чехией улетели в Москву для дальнейших обследований и в сборную на этот матч уже не вернутся. Вряд ли это сильно скажется на планах Станислава Черчесова — можно предположить, что после столь изматывающей игры в Трабзоне определенная ротация состава в поединке с Чехией предполагалась в любом случае, тем более что на восстановление между матчами есть менее трех суток.

Источник: Спорт-Экспресс

Для восстановительной тренировки, которая началась в пятом часу вечера, был выбран стадион «Локомотив» на западе города — одна из тренировочных площадок, подготовленных к чемпионату мира. Выбрали ее из-за хорошего состояния поля. Болельщики, пожелавшие приветствовать команду, получили по случаю такого выбора нежданный бонус — возможность посмотреть всю тренировку из-за полупрозрачного забора. В завесе секретности, как объяснил пресс-атташе Игорь Владимиров, никакой нужды не было все равно — занятие чисто восстановительное. Не стали по истечении положенных 20 минут выгонять со стадиона и немногочисленную прессу.

Собственно, игроки стартового состава, отыгравшие в Трабзоне весь матч или большую его часть, к мячу на «Локомотиве» даже не притронулись. Их занятие ограничилось пробежкой и восстановительными упражнениями и продолжалось немногим более получаса. Потом они еще с четверть часа наблюдали, как остальные футболисты играют двусторонку на треть поля. Матч завершился вничью, по такому случаю была назначена серия пенальти, которую для своей команды выиграл двумя сэйвами Гильерме. А после занятия игроков ждало короткое общение с юными футболистами — победителями одного из турниров «Кожаного мяча».

Источник: Спорт-Экспресс

Помимо полусотни пришедших на тренировку фанатов, в городе пока ничто особо не напоминает о предстоящем матче. Афиши, впрочем, вряд ли нужны — после впечатляющего выступления сборной на чемпионате мира продажа билетов идет достаточно бойко. В течение последних нескольких недель билеты многократно выбрасывались в продажу небольшими партиями — и довольно быстро раскупались. Например, самые дешевые места по 500 рублей можно было купить еще в четверг — так что те, кто внимательно следил за процессом, без билетов не остались. Проданы ли уже все билеты или нет — не вполне ясно, но желающие попасть на игру наверняка смогут попытать счастья если не в кассах, то у спекулянтов, которые по ростовской традиции наверняка будут крутиться у стадиона перед матчем.

Транспортное обеспечение в понедельник будет идентично обслуживанию матчей «Ростова». До игры никаких специальных транспортных схем не будет, если не считать усиленной работы маршрута 39, перевозящего через мост к стадиону. Впрочем, большинство болельщиков в теплую погоду традиционно идут пешком через мост — это два с половиной километра от центра города. А вот после матча в течение двух часов до 23.00 будут работать два автобуса-шаттла в различные районы города.

Источник: Спорт-Экспресс

В воскресенье команда проведет еще одну тренировку — предматчевую. Она состоится на «Ростов-Арене» и подглядеть за ней болельщики уже не смогут. По обычаю Станислава Черчесова, предматчевое занятие пройдет не за сутки до игры, а в полдень — то есть за 31 час до стартового свистка. Ростовской жары, впрочем, можно не опасаться — по прогнозу, температура в этот день не превысит 25 градусов, плюс возможен дождь.

Футбол Товарищеские матчи 2018 10.09.2018, 19:00 Россия - Чехия -

Не исключены осадки и в сам день матча. Остается надеяться, что они не помешают успеху новой программы РФС, именуемой Matchday или «Team Russia в городе!». Она включает различные развлекательные площадки, сувенирные точки, фуд-корты и тому подобное на территории стадиона. Самой любопытной идеей представляется площадка кухни-страны соперника — посетители ростовского матча смогут попробовать что-то из чешской еды, а на следующий день зрителей игры молодежных сборных России и Сербии в Нижнем Новгороде ждет балканская кухня. Удастся ли российским командам «съесть» на футбольном поле сами восточноевропейские сборные — узнаем на следующей неделе.