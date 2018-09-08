В Испании изучают допинг-пробы Черышева. В чем дело?
Все
Все
По информации британского издания The Telegraph, испанское антидопинговое агентство изучает
— Расскажите, как дела у Дениса. Его многие называли нашей главной надеждой на предстоящем чемпионате мира, но он совсем пропал с радаров.
— Денис в прошлом году подписал контракт с «Вильярреалом» сроком на 5 лет. Он получил травму, и
— В клубе стали колоть гормон роста?
— Да, гормон роста, фактОр роста (с ударением на последнем слоге). Это делали для того, чтобы Денис быстрее восстановился, но не восстановилась мышца — она была слабенькая. Ни в коем случае нельзя было торопиться. Как только Денис начал тренироваться в полную силу, у него эта травма опять дала о себе знать. То есть случился рецидив на рецидиве.
Впервые об интересе к Черышеву со стороны
— Российский футбольный союз официально заявляет, что все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила. Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искаженной одним из СМИ и ошибочно распространенной в июле 2017 года.
Речь идет о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами «Вильярреала» богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещенным субстанциям. Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал
При этом отмечаем, что информация о ходе лечения потенциального игрока сборной еще в прошлом году была проверена медицинским комитетом РФС, и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было. Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование
На
— Это ерунда. Я спокоен, журналисты
Эффект от использования гормона роста и фактора роста, который в «Вильярреале» кололи
Хуан Кастро, журналист издания Marca, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметил, что проверка в отношении Черышева в Испании началась после запроса из российского антидопингового агентства (РУСАДА) и ВАДА.
— Испанское антидопинговое агентство открыло расследование после запроса из российского и мирового антидопинговых агентств на проверку, были ли неверно поняты слова отца футболиста (что происходит повсеместно, когда говорится о гормоне и факторе роста) или действительно имело место употребление допинга, — сообщил Кастро.
При этом он добавил, что испанским спортивным СМИ о допинговых подозрениях к Черышеву и происходящем разбирательстве практически ничего не известно.