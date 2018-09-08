В Испании изучают допинг-пробы Черышева. В чем дело?

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Что произошло

По информации британского издания The Telegraph, испанское антидопинговое агентство изучает допинг-пробы 27-летнего полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева. Эта проверка связана со словами отца футболиста, Дмитрия Черышева, который год назад в интервью «Спорт уик-энд» сказал, что его сыну, когда тот был игроком «Вильярреала», делали инъекции гормона роста в процессе восстановления после травмы. Вот фрагмент того разговора из расшифровки самого издания.

— Расскажите, как дела у Дениса. Его многие называли нашей главной надеждой на предстоящем чемпионате мира, но он совсем пропал с радаров.

— Денис в прошлом году подписал контракт с «Вильярреалом» сроком на 5 лет. Он получил травму, и из-за несогласованности врачей ему стали колоть фактор роста.

— В клубе стали колоть гормон роста?

— Да, гормон роста, фактОр роста (с ударением на последнем слоге). Это делали для того, чтобы Денис быстрее восстановился, но не восстановилась мышца — она была слабенькая. Ни в коем случае нельзя было торопиться. Как только Денис начал тренироваться в полную силу, у него эта травма опять дала о себе знать. То есть случился рецидив на рецидиве.

Опровержение РФС

Впервые об интересе к Черышеву со стороны допинг-офицеров заговорили в конце июня, перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 Россия — Испания. Тогда британская Daily Mail сообщила, что полузащитника российской сборной подозревают в употреблении допинга в связи все с тем же интервью его отца. Российский футбольный союз выступил с официальным заявлением, в котором прокомментировал эти подозрения.

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— Российский футбольный союз официально заявляет, что все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила. Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искаженной одним из СМИ и ошибочно распространенной в июле 2017 года.

Речь идет о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами «Вильярреала» богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещенным субстанциям. Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию «лечением с использованием гормонов роста», что в корне искажает суть сказанного. Это подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ.

При этом отмечаем, что информация о ходе лечения потенциального игрока сборной еще в прошлом году была проверена медицинским комитетом РФС, и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было. Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование каких-либо субстанций и оповещения испанского антидопингового агентства не было, — говорится в заявлении РФС.

Ответ игрока

На пресс-конференции перед матчем с испанцами Черышеву был задан вопрос, действительно ли он принимал гормон роста. Ответ игрока был однозначным.

— Это ерунда. Я спокоен, журналисты что-то не то написали. Я никогда ничего запрещенного не делал, — сказал Черышев.

Вопрос терминологии

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Эффект от использования гормона роста и фактора роста, который в «Вильярреале» кололи Черышеву-младшему, примерно схож — ускоренные мышечный рост и восстановление. Вот только фактор роста не запрещен официальными правилами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), а за прием гормона роста без терапевтического исключения спортсмен может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет. Как сообщает The Telegraph, разбирательство в отношении Черышева начато после его возвращения в Испанию после чемпионата мира-2018.

Взгляд из Испании

Хуан Кастро, журналист издания Marca, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметил, что проверка в отношении Черышева в Испании началась после запроса из российского антидопингового агентства (РУСАДА) и ВАДА.

— Испанское антидопинговое агентство открыло расследование после запроса из российского и мирового антидопинговых агентств на проверку, были ли неверно поняты слова отца футболиста (что происходит повсеместно, когда говорится о гормоне и факторе роста) или действительно имело место употребление допинга, — сообщил Кастро.