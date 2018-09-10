Германия обыграла Перу в товарищеском матче, Куэва отметился голевой передачей

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Юлиан Брандт и Нико Шульц, для которого этот гол стал первым в составе национальной команды. В составе сборной Перу после результативной передачи от полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэвы отличился Луис Адвинкула. В этой встрече также принимал участие нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.