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00:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Германия обыграла Перу в товарищеском матче, Куэва отметился голевой передачей

В товарищеском матче сборная Германии принимала на своём поле команду Перу. Встреча проходила на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

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Источник: AP 2018

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Юлиан Брандт и Нико Шульц, для которого этот гол стал первым в составе национальной команды. В составе сборной Перу после результативной передачи от полузащитника «Краснодара» Кристиана Куэвы отличился Луис Адвинкула. В этой встрече также принимал участие нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

6 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии на своём поле сыграла вничью с командой Франции (0:0). В этот же день сборная Перу проиграла Нидерландам (1:2) в товарищеском матче.

Германия 2:1
Первый тайм: 1:1
Перу
9.09.2018, 21:45 матчи: Сборные WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
Главные тренеры
Йоахим Лев Рикардо Гарека
Голы
25′ Юлиан Брандт  
85′ Нико Шульц  
  Луис Адвинкула 22′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Нико Шульц 14
Никлас Зюле 15
Тони Кроос 8
Джошуа Киммих 18
72′ Маттиас Гинтер 4
Тило Керер 3
45′ Джером Боатенг 17
Антонио Рюдигер 16
84′ Илкай Гюндоган 21
Томас Мюллер 13
88′ Тимо Вернер 9
Кай Хаферц 20
70′ Юлиан Брандт 10
Нильс Петерсен 23
45′ Марко Ройс 11
Юлиан Дракслер 7
1 Педро Гальесе
17 Луис Адвинкула 73′
6 Мигель Трауко
4 Андерсон Сантамария
5 Мигель Араухо
10 Джефферсон Фарфан
8 Кристиан Куэва
23 Педро Акино
20 Эдисон Флорес 67′
2 Маркос Лопес
11 Рауль Руидиас 85′
16 Серхио Пенья
19 Йосимар Йотун 76′
14 Орасио Калькатерра
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0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Роберт Шергенхофер (Австрия)
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