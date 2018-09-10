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00:36 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу без Дзюбы проведет контрольный матч против чехов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в понедельник проведет контрольный матч против команды Чехии. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу сборная России впервые сыграла после чемпионата мира, победив на выезде команду Турции (2:1) в стартовом матче Лиги наций. В той встрече повреждения получили защитник Федор Кудряшов и нападающий Артем Дзюба, который выводил сборную на матч в Трабзоне с капитанской повязкой. Оба футболиста покинули расположение сборной.

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Кто станет капитаном в отсутствие Дзюбы, главный тренер Станислав Черчесов не сказал. «Об этом он должен узнать от меня лично, а не из прессы», — подчеркнул тренер. Неопределенность с капитаном за сутки до игры вполне вероятно связана с тем, что тренерский штаб еще не выбрал стартовый состав.

Черчесов отметил, что предстоящий матч станет хорошим шансом для многих футболистов доказать, что они достойны играть за сборную. «Жизнь заставляет делать перестановки в составе и заставляет открывать для себя нюансы. Мы стоим под флагом, под гимном — это не товарищеская игра, а контрольная, “от ножа”. Нужно себя проявлять», — сказал он.

Матч Россия — Чехия начнется в 19:00 мск, встречу будет обслуживать азербайджанская бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым.

Сборная России возвращается в Ростов-на-Дону три года спустя. В ноябре 2015 года россияне в товарищеском матче уступили хорватам (1:3).

Чехи переживают смену поколений

Сборная России встречалась с чехами всего три раза. Дважды на чемпионатах Европы — в 1996 году россияне в группе сыграли вничью со счетом 3:3 с будущим финалистом турнира, а в 2012 году в первом матче группы сборная России одержала разгромную победу (4:1). Правда, в плей-офф тогда вышли чехи, а не россияне. Наконец, два года назад россияне уступили чехам в товарищеском матче перед чемпионатом Европы во Франции (1:2).

В нынешнем составе сборной Чехии нет звезд европейского уровня, как это было практически во всех предыдущих поколениях.

Главный тренер Карел Яролим, отвечая на вопрос о том, каково тренировать команду без звезд уровня Павела Недведа, Милана Бароша или Яна Коллера, сказал: «Конечно, нам не хватает таких игроков. Чешская команда проходит определенный этап, смену поколений».

Футбол
Товарищеские матчи 2018
10.09.2018, 19:00
Россия
-Чехия-

Главная надежда чешского футбола — это 22-летний форвард Патрик Шик из итальянской «Ромы». Год назад римский клуб заплатила «Сампдории» за его аренду €5 млн, опция выкупа составила €9 млн, а еще €8 млн «Сампдория» может получить в качестве бонусов.

В составе чешской сборной традиционно много игроков из чемпионата Германии — вратарь Иржи Павленка и защитник Теодор Гебреселассие из «Вердера», Павел Кадержабек из «Хоффенхайма», а также полузащитник Онджей Петрак из «Нюрнберга». Большую часть команды составляют игроки из чешского чемпионата.

В Ростов-на-Дону чехи приехали после домашнего поражения от украинцев в стартовом матче Лиги наций (1:2). «Сборная России находится на подъеме. Мы приложим все усилия, чтобы достойно сыграть с этой командой. Мы тщательно разобрали все ошибки, допущенные в игре с командой Украины, и серьезно подготовились к предстоящей встрече», — сказал Яролим на предматчевой пресс- конференции.

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