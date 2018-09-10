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01:17 (мск), источник: Р-Спорт

Манчини: Сборная Италии, которую мы хотим видеть, только создается

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини заявил, что не беспокоится по поводу критики в отношении своей работы.

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Источник: Reuters

Итальянцы сыграли вничью с командой Польши в домашнем матче группового этапа Лиги наций — 1:1. В следующей встрече турнира сборная Италии сыграет 10 сентября с командой Португалии.

«Каждый может иметь собственную точку зрения. Я не беспокоюсь по поводу критики. Мне известны ошибки в нашей игре, но также знаю, как их исправить. Для беспокойства повода нет. Не знаю, кто сыграет в матче с Португалией, поскольку ещё буду думать об этом. Будет несколько замен по сравнению с предыдущей игрой. Сейчас команда не на пике формы. Не известно, сыграет ли Балотелли. Могу только подтвердить, что на поле выйдут Кьеза и Доннарумма», — цитирует Манчини Football Italia.

«Со временем мы найдём правильный состав команды, нужно немного терпения. Пока же сборной Италии, которую мы хотим видеть, ещё не существует. Мы надеемся, что сможем создать её в ближайшем будущем», — добавил тренер.

Италия 1:1
Первый тайм: 0:1
Польша
7.09.2018, 21:45 Зрители: 24000 Групповой этап: Группа 3 Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Роберто Манчини Ежи Бженчек
Голы
78′ Жорже Луиз Фреллу Жоржинью  
  Петр Зелиньски 40′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 22
9′ Джорджо Кьеллини (к) 3
Кристиано Бираги 15
Леонардо Бонуччи 19
Давиде Дзаппакоста 21
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
Роберто Гальярдини 18
Федерико Бернардески 20
45′ Лоренцо Пеллегрини 16
Джакомо Бонавентура 8
61′ Марио Балотелли 9
Андреа Белотти 11
71′ Лоренцо Инсинье 10
Федерико Кьеза 14
22 Лукаш Фабяньски 90+3′
3 Аркадиуш Реца
5 Ян Беднарек
15 Камиль Глик
18 Бартош Берешиньски
10 Гжегож Крыховяк
21 Рафал Кужава
9 Роберт Левандовски (к)
11 Матеуш Клих 55′ 14′
13 Дамьян Шимански
16 Якуб Блащиковски 80′ 18′
2 Рафал Петшак
20 Петр Зелиньски 66′
8 Кароль Линетти
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 4
7 Угловые 6
12 Фолы 19
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
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(к)
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