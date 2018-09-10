Манчини: Сборная Италии, которую мы хотим видеть, только создается

«Каждый может иметь собственную точку зрения. Я не беспокоюсь по поводу критики. Мне известны ошибки в нашей игре, но также знаю, как их исправить. Для беспокойства повода нет. Не знаю, кто сыграет в матче с Португалией, поскольку ещё буду думать об этом. Будет несколько замен по сравнению с предыдущей игрой. Сейчас команда не на пике формы. Не известно, сыграет ли Балотелли. Могу только подтвердить, что на поле выйдут Кьеза и Доннарумма», — цитирует Манчини Football Italia.