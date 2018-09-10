Манчини: Сборная Италии, которую мы хотим видеть, только создается

Итальянцы сыграли вничью с командой Польши в домашнем матче группового этапа Лиги наций — 1:1. В следующей встрече турнира сборная Италии сыграет 10 сентября с командой Португалии.
«Каждый может иметь собственную точку зрения. Я не беспокоюсь по поводу критики. Мне известны ошибки в нашей игре, но также знаю, как их исправить. Для беспокойства повода нет. Не знаю, кто сыграет в матче с Португалией, поскольку ещё буду думать об этом. Будет несколько замен по сравнению с предыдущей игрой. Сейчас команда не на пике формы. Не известно, сыграет ли Балотелли. Могу только подтвердить, что на поле выйдут Кьеза и Доннарумма», — цитирует Манчини Football Italia.
«Со временем мы найдём правильный состав команды, нужно немного терпения. Пока же сборной Италии, которую мы хотим видеть, ещё не существует. Мы надеемся, что сможем создать её в ближайшем будущем», — добавил тренер.