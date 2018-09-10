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15:53 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России показала форму на матч с Чехией

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Футболисты сборной России в товарищеском матче против команды Чехии сыграют в футболках красного цвета.

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Голкипер выйдет на поле в темно-зеленой майке.

Во время загрузки произошла ошибка.

​Команда Станислава Черчесова примет чехов в понедельник 10 сентября в 19:00 по московскому времени на «Ростов Арене». По информации РФС все билеты на игру проданы.

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