Сборная России показала форму на матч с Чехией
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Футболисты сборной России в товарищеском матче против команды Чехии сыграют в футболках красного цвета.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Футболисты сборной России в товарищеском матче против команды Чехии сыграют в футболках красного цвета.
Голкипер выйдет на поле в
Команда Станислава Черчесова примет чехов в понедельник 10 сентября в 19:00 по московскому времени на «Ростов Арене». По информации РФС все билеты на игру проданы.